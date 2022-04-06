Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

Инфляция в России на неделе с 26 марта по 1 апреля в годовом выражении ускорилась до 16,7% после 15,66% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 апреля обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».



Продовольственная инфляция в годовом выражении составила 18,75%, непродовольственная — 20,21%. Отдельно по плодоовощной продукции показатель достиг 35,92%.



Ранее Росстат сообщил, что недельная инфляция (с 26 марта по 1 апреля) замедлилась до 1%. Быстрее всех дорожают по-прежнему овощи. Так, цены на лук за неделю выросли на 14%.

