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    Годовая инфляция в России ускорилась до 16,7%

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    Инфляция в России на неделе с 26 марта по 1 апреля в годовом выражении ускорилась до 16,7% после 15,66% неделей ранее. Это следует из опубликованного 6 апреля обзора Минэкономразвития РФ «О текущей ценовой ситуации».

    Продовольственная инфляция в годовом выражении составила 18,75%, непродовольственная — 20,21%. Отдельно по плодоовощной продукции показатель достиг 35,92%.

    Ранее Росстат сообщил, что недельная инфляция (с 26 марта по 1 апреля) замедлилась до 1%. Быстрее всех дорожают по-прежнему овощи. Так, цены на лук за неделю выросли на 14%.

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    Комментарии (13)

    Профессор Тарантога
    16,7% годовых? Всего-то?
    Dmitry Antonov
    А ведь это - всего лишь за период с 24 февраля. Дальше какая прогрессия будет?
    Dmitry Antonov
    Где поварская дежурная смена? Где их бодрящие комментарии на тему, что на Западе тоже всё плохо?
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