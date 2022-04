Игра в молчанку. Wargaming оставляет за старшего петербургскую Lesta Studio, но это вряд ли что-то изменит

Белорусская компания Wargaming, разработавшая игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, накануне объявила, что «уходит» из России и Белоруссии. Заявление было выпущено на английском языке, спустя день появился его перевод: компания не будет «владеть или оперировать бизнесом» на территории двух стран. Но ясности это не добавило.



«31 марта 2022 года начат процесс постепенного закрытия студии в Минске и осуществлена передача игрового бизнеса в России и Беларуси в локальное управление Lesta Studio, которая более не связана с компанией Wargaming», — говорится в заявлении.