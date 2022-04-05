Игра в молчанку. Wargaming оставляет за старшего петербургскую Lesta Studio, но это вряд ли что-то изменит

Фото: Юрий Мартьянов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Белорусская компания Wargaming, разработавшая игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, накануне объявила, что «уходит» из России и Белоруссии. Заявление было выпущено на английском языке, спустя день появился его перевод: компания не будет «владеть или оперировать бизнесом» на территории двух стран. Но ясности это не добавило.

«31 марта 2022 года начат процесс постепенного закрытия студии в Минске и осуществлена передача игрового бизнеса в России и Беларуси в локальное управление Lesta Studio, которая более не связана с компанией Wargaming», — говорится в заявлении.



Получившая в управление бизнес Lesta Studio тоже занимается разработкой игр. Ее основное юрлицо было зарегистрировано в Петербурге в 1995 году Маликом Хатажаевым и партнерами. С 2013 года фирма принадлежит кипрской Wargaming Group, материнской компании белорусской Wargaming. Вместе они работали над World of Warships.

Судя по данным СПАРК, собственником ООО «Леста» с выручкой более 2 млрд рублей в год по сей день является кипрская Wargaming, по крайне мере пока. Таким образом, связь между ними все еще присутствует, что прямо противоречит заявлению компании.

Но это не единственный вопрос без ответа. Остается непонятной судьба российского и белорусского офисов, в которых трудятся сотни человек. Чтобы пообщаться с их коллегами, «Фонтанка» написала первым десяти сотрудникам Wargaming, на страницы которых наткнулась в соцсети. Четверо из них сообщили, что не могут ответить даже анонимно, и, как один, направили корреспондента на почту пресс-службы. Знакомый редакции сотрудник компании сделал то же самое. Даже генеральный директор и сооснователь «Лесты» Малик Хатажаев, который открыто общался с «Фонтанкой» в 2019 году и рассказывал об успехах студии, тоже переадресовал вопросы в пресс-службу.



Что ж, в пресс-службе, как водится, повторили уже опубликованное заявление, добавив лишь, что Lesta Studio с 31 марта «является фактическим владельцем бизнеса в России и Белоруссии» и все решения по нему она будет принимать без участия Wargaming. На вопрос, почему тогда в ЕГРЮЛ «Леста» все еще принадлежит Wargaming Public, там ответили, что реорганизация не завершена: «Юридическое оформление этого решения займет некоторое время, о чем было написано в изначальном анонсе. Данные в реестре юридических лиц обновятся после завершения всех формальных процедур документального оформления решения компании».

Вопрос, планирует ли «Леста» как новый владелец сохранить на рабочих местах сотрудников российского и белорусского офисов, перевезти их или переоформить в другие структуры компании, в пресс-службе оставили без ответа. «Детали могут быть предоставлены после завершения операционного перехода, который пройдет с необходимой скоростью и в полном соответствии со всеми законами, а также с обеспечением безопасности и поддержкой наших сотрудников», — отчеканили там.



И наконец, «оперированием» (что бы это ни значило) самими играми World of Tanks и World of Warships на территории России и Белоруссии тоже будет заниматься Lesta. В компании дают понять, что для игроков ничего существенно измениться не должно: их аккаунты, накопленное и приобретённое имущество останутся, игровые серверы будут доступны. На этом полезная информация для пользователей заканчивается. «Все остальные интересующие вас горячие вопросы получат свои ответы позже. Следите за новостями», — призывают разработчики на форуме World of Tanks. Но вопросы все множатся.

Далее орфография и пунктуация авторов переписки сохранены.



«Главное, это как всё это будет функционировать. Даже WG через пень колоду справлялась с серверами, любой крупный ивент последние 2 года — это обязательные 100% — лаги, баги, фризы и т.д. Потянет ли Леста такой объём работы?» — спрашивает Drakla13.

«У нас высокий уровень взаимовыручки. Потянет. Да и команда там хорошая», — не выдерживает долгого молчания представитель разработчиков.



Особенно игроков интересует возможность перевода на серверы других регионов, за которую они готовы в случае необходимости заплатить. «Если причина в игровых никнеймах, то я готов сменить свой хоть за золото, при необходимости. Хочу играть в игру, которой посвятил 8 лет, но донатить «сами знаете куда» теперь не вариант вообще. Плюс, из-за текущих изменений, с возвращением чата будет та еще помойка», — пишет ефрейтор jusT1nsane.

«Так а кому теперь игра то принадлежит? На RU серверах? Учитывая что Леста русский разработчик и находится в Петербурге, с компанией WG больше не работает....По логике ворлд оф тэнкс теперь российская игра? Не минская и не кипрская», — задает логичные вопросы новобранец MeliodasSOW.

И тут на форум врывается политика: «Я правильно понимаю, что сейчас игроки с аккаунтами из Украины будут подчиняться компании, которая находится в России? А деньги которые они будут платить тоже пойдут в Россию в виде прибыли компании налогов?»



Да уж, сохранить одновременно и покой, и бизнес — задача не из легких.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

