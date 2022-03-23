МВД: За месяц временное убежище в России получили 1,2 тысячи жителей Украины, ДНР и ЛНР

Временное убежище на территории России за период с середины февраля по середину марта получили более 1,2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, передаёт 23 марта ТАСС со ссылкой на МВД.
«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились
Больше всего людей, получивших временное убежище, по данным министерства, оказалось в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130 человек) областях, а также в Липецкой (91 человек), Рязанской (85 человек), Ростовской (78 человек), Ульяновской (77 человек) областях и Крыму (77 человек).
Беженцев, как писала «Фонтанка», принимали и в Ленинградской области.
12 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, по данным ТАСС, сообщил, что с начала проведения специальной военной операции из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы более 231 тыс. человек, из них