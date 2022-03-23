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МВД: За месяц временное убежище в России получили 1,2 тысячи жителей Украины, ДНР и ЛНР

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Временное убежище на территории России за период с середины февраля по середину марта получили более 1,2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, передаёт 23 марта ТАСС со ссылкой на МВД.

«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 204», — сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.

Больше всего людей, получивших временное убежище, по данным министерства, оказалось в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130 человек) областях, а также в Липецкой (91 человек), Рязанской (85 человек), Ростовской (78 человек), Ульяновской (77 человек) областях и Крыму (77 человек).

Беженцев, как писала «Фонтанка», принимали и в Ленинградской области.

12 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, по данным ТАСС, сообщил, что с начала проведения специальной военной операции из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы более 231 тыс. человек, из них 51 996 — дети. В тот же день правительство России утвердило постановление о распределении по регионам страны лиц, покинувших Украину, ДНР и ЛНР в «экстренном массовом порядке». В Петербург и Москву их не повезут. В Петербурге, впрочем, беженцы могут оформить полис ОМС.

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Комментарии (10)

Michael_5e4cd31840823
Странно, что вообще ктото в РФ поехал, видимо выхода не было.
KatarinaWLM
видимо, как обычно, комментаторы не могут прочесть ВЕСЬ текст и осмыслить увиденное. Приняла РФ 231 тыс., а убежище оформила 1,2 тыс. жителей
Эд Хэммет
Народ проголосовал ногами. На Запад рванули 3 млн. чел., а в Россию вот эта горстка. Очень показательно. Ну, случилось бы чудо и Россия захватила Украину всю целиком. А что мы туда принесём, какой проект построим? Мы же у себя дома жизнь хорошо организовать не можем. Сюда не едут потому, что Россия для жизни не привлекательна. И в этом украинцы точно не виноваты.
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