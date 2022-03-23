МВД: За месяц временное убежище в России получили 1,2 тысячи жителей Украины, ДНР и ЛНР

Временное убежище на территории России за период с середины февраля по середину марта получили более 1,2 тысячи жителей ЛНР, ДНР и Украины, передаёт 23 марта ТАСС со ссылкой на МВД.



«В период с 18 февраля по 16 марта 2022 года с заявлениями о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации обратились 1 515 граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, временное убежище было предоставлено 1 204 », — сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на запрос агентства.



Больше всего людей, получивших временное убежище, по данным министерства, оказалось в Пензенской (149 человек) и Нижегородской (130 человек) областях, а также в Липецкой (91 человек), Рязанской (85 человек), Ростовской (78 человек), Ульяновской (77 человек) областях и Крыму (77 человек).

