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Где беженцы из Донбасса могут оформить полис ОМС: «Фонтанка» публикует адреса и телефоны

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Страховые медицинские компании Петербурга совместно с государственными органами власти города оказывают содействие гражданам ЛНР, ДНР и Украины, прибывшим в РФ. Законодательством предусмотрена возможность получения статуса беженца, что дает право на получение полиса ОМС и бесплатную медицинскую помощь. Сделать это можно в соответствии с Федеральными законами «О беженцах» и «Об обязательном медицинском страховании». «Фонтанка» публикует адреса и телефоны страховых медицинских компаний в Петербурге, где беженцы из Донбасса могут бесплатно получить полис ОМС.

Для получения полиса ОМС гражданам необходимо иметь: паспорт гражданина РФ или документ, и паспорт иностранного гражданина (для лиц без гражданства — документ, удостоверяющий личность) или либо свидетельство о временном убежище в Российской Федерации, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем, удостоверение беженца.

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Список адресов:

Адмиралтейский район:

пр. Римского-Корсакова, д.35/8, 3 эт. Детское поликлиническое отделение. № 52 Поликлиники № 27 — АО «ГСМК»

Московский пр. д.22, лит. З, кабинет №201 — ООО СК «Капитал-полис Мед»

Выборгский район:

пр. Энгельса, д. 50 — ООО «СМК РЕСО-Мед»

ул. Симонова д.5 к. 1, Городская поликлиника №117 — ООО «Капитал МС»

Калининский район:

ул. Киришская, д. 5, к. 3, Городская поликлиника №86 — ООО «Капитал МС»

Кировский район:

ул.Танкиста Хрустицкого, д.5, Поликлиническое отделение № 45 Поликлиники № 23 — АО «ГСМК»

Ленинский пр., д. 133, к.2, Детская поликлиника №38 — ООО СК «Капитал-полис Мед»

Колпинский район:

г. Колпино, ул. Павловская, д 10, Поликлиника №71 — АО «МАКС-М»

Красногвардейский район:

пр. Энтузиастов, д.16, к.2, Поликлиническое отделение № 103 Поликлиники №107 — АО «МАКС-М»

ул.Ленская, д.4, к.1, Городская поликлиника №120 — ООО «Капитал МС»

Кронштадтский район:

г.Кронштадт, ул.Комсомола, д.2. каб. 45, Поликлиника №74 — АО «МАКС-М»

Курортный район:

г.Сестрорецк, ул. Володарского, д. 24а, Детское поликлиническое отделение № 68 Больницы № 40 — ООО «Капитал МС»

Московский район:

Ленинский пр., д.178/191, отделение «Московское» Стоматологической поликлиники№33 — АО «ГСМК»

Московский пр., д. 107, корп. 3, литер О — АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед

Невский район:

пр.Солидарности, д.1, к.1, Поликлиника №25, 1эт — ООО СК «Капитал-полис Мед»

ул. Караваевская, д.30, Детская поликлиника №73 — АО «МАКС-М»

Петроградский район:

Малый пр. П.С., д.7, Центральный офис Филиала — ООО «Капитал МС»

Петродворцовый район:

г.Петродворец, ул. Царицынская, д.1, Поликлиническое отделение Николаевской больницы, 1 этаж — ООО СК «Капитал-полис Мед»

г.Ломоносов, ул.Красного Флота, д.13, Поликлиническое отделение № 110 Поликлиники №122, регистратура — АО «МАКС-М»

Приморский район:

Серебристый бул., д.14, к.2, каб.14, Детское поликлиническое отделение № 4 Детской поликлиники № 30 — АО «ГСМК»

ул. Шаврова, д,.19, к.1, каб.140, Поликлиническое отделение № 115 Поликлиники № 114 — АО «ГСМК»

Пушкинский район:

п. Шушары, ул. Пушкинская, д. 40, Поликлиническое отделение Поликлиники №60 (ДПО Шушары) — АО «МАКС-М»

г.Пушкин, ул.Московская 15, Поликлиническое отделение №66 Городской поликлиники №60 — ООО «Капитал МС»

Фрунзенский район:

ул. Пражская д.40, Городская поликлиника №56 — ООО «Капитал МС»

Центральный район:

Кузнечный пер., д.2–4 — АО «ГСМК»

Таврическая ул., д.2, лит.«А» — АО «МАКС-М»

Контакты Страховых медицинских организаций:

АО «ГСМК»

(812)325–11–20

контакт-центр

Санкт-Петербургский филиал ООО СК «Капитал-полис Мед»

(812)337–15–11

Санкт-Петербургский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»

(812) 200–21–18

Филиал ООО «Капитал МС» в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской области

8–800–550–67–74,

(812)325–67–74

Филиал АО «МАКС-М» в г. Санкт-Петербурге

(812)325–17–88, 8(800)333–05–03

АО «Страховая компания» СОГАЗ-Мед

8800–100–07–02

Постановление о предоставлении медицинской помощи Беженцам с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Люди смогут рассчитывать на бесплатное оказание первичной медико-санитарной помощи, вакцинацию и получение бесплатных лекарств по рецептам врачей. Также им будут оказывать бесплатную специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь, если она является неотложной.

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