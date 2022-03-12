Кабмин утвердил распределение беженцев из Украины и ЛДНР по России. В Петербург и Москву их не повезут

Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам страны лиц, покинувших Украину, ДНР и ЛНР в «экстренном массовом порядке». Соответствующий документ опубликован 12 марта на портале правовой информации.
Субъектам страны предписано организовать прием таких лиц в соответствии с квотой, а если она исчерпана, их будут отправлять в другие регионы.
Согласно постановлению, больше всего беженцев должны принять Воронежская область (7000 человек), Краснодарский край (5330), Крым (4788), Ростовская область (4725) и Белгородская область (4547).
Рядом с Санкт-Петербургом, Москвой и Севастополем (города федерального значения) обозначены нули.
Таким образом было распределено 95 909 человек. Отметим, что по данным Минобороны РФ с начала спецоперации с территории Украины и республик Донбасса эвакуировано более 231 тысячи человек, из них 51 996 детей.