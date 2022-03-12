Кабмин утвердил распределение беженцев из Украины и ЛДНР по России. В Петербург и Москву их не повезут

Правительство России утвердило постановление о распределении по регионам страны лиц, покинувших Украину, ДНР и ЛНР в «экстренном массовом порядке». Соответствующий документ опубликован 12 марта на портале правовой информации.

Субъектам страны предписано организовать прием таких лиц в соответствии с квотой, а если она исчерпана, их будут отправлять в другие регионы.



Согласно постановлению, больше всего беженцев должны принять Воронежская область (7000 человек), Краснодарский край (5330), Крым (4788), Ростовская область (4725) и Белгородская область (4547).

