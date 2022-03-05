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РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий, наподобие Booking.com

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РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.

«Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объектов размещения. Этот перечень будет дополняться», — гласит сообщение от 5 марта.

Для того чтобы выбрать подходящий вариант проживания, пользователю нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru. В системе представлена информация об услугах отелей, условиях бронирования, там же можно увидеть рейтинги и отзывы путешественников.

Тем, кто хочет заказать экскурсии, доступны сведения об экскурсионной программе, дате проведения и условиях записи.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Ростуризму создать в России собственный аналог сервиса Booking.com, ограничившего работу в стране.

4 марта стало известно, что Booking.com больше не показывает объекты размещения в России. При этом поиск и бронирование отелей в зарубежных странах остаются доступными для людей на территории РФ. Аналогичные изменения появились на сайтах системы онлайн-бронирования отелей Agoda.com и Trivago.

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Комментарии (12)

266393784
Пусть РЖД сначала не через задницу сделает свой основной сайт
***_555
Мой уровень Genius действует?
revui3
Молодцы. Также на Яндексе нужно показывать общественные каналы телевидения в отдельном блоке. Россиянам нужно быстро искать информацию.
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