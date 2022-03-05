РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий, наподобие Booking.com

РЖД запустили сервис для бронирования отелей и экскурсий. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании.



«Сервис создан на отечественном программном обеспечении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объектов размещения. Этот перечень будет дополняться», — гласит сообщение от 5 марта.



Для того чтобы выбрать подходящий вариант проживания, пользователю нужно перейти по ссылке travel.rzd.ru. В системе представлена информация об услугах отелей, условиях бронирования, там же можно увидеть рейтинги и отзывы путешественников.

