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Ростуризму и Минцифры поручили создать российский Booking.com

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил создать в России собственный аналог Booking.com, ограничившего работу в стране.

«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — цитирует чиновника 5 марта ТАСС.

О возможном создании в России своего Booking Чернышенко заявлял еще в конце прошлого года. По его словам, в стране создается новая туристическая инфраструктура, и в этих условиях будет логичным развитие отечественных цифровых сервисов в сфере гостеприимства.

4 марта стало известно, что Booking.com больше не показывает объекты размещения в России. При этом поиск и бронирование отелей в зарубежных странах остаются доступными для людей на территории РФ.

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Комментарии (15)

iev77@mail.ru
Кешбек это только через сайт отеля, или через турфирму ( покупка тура)
AlBerkut
Да! Свой букинг, с блек-джеком и ээээ.... герлшерингом😂
265984735
–- Воображаю! (© Хоботов)
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