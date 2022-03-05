Ростуризму и Минцифры поручили создать российский Booking.com

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил создать в России собственный аналог Booking.com, ограничившего работу в стране.



«В России есть организации, которые занимаются оказанием подобных услуг. Необходимо масштабировать их опыт для создания отечественного сервиса интернет-бронирования отелей. Это поручение сейчас исполняют Минцифры и Ростуризм», — цитирует чиновника 5 марта ТАСС.



О возможном создании в России своего Booking Чернышенко заявлял еще в конце прошлого года. По его словам, в стране создается новая туристическая инфраструктура, и в этих условиях будет логичным развитие отечественных цифровых сервисов в сфере гостеприимства.

