«Экономит время и средства». В России хотят создать свой аналог Booking

В России может появиться отечественный аналог сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



Он отметил, что в России создается новая туристическая инфраструктура. В стране появятся сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха.



«И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть», – сказал Чернышенко в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря.

