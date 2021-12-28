«Экономит время и средства». В России хотят создать свой аналог Booking

В России может появиться отечественный аналог сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что в России создается новая туристическая инфраструктура. В стране появятся сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха.
«И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть», – сказал Чернышенко в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря.
По словам вице-премьера, система, где можно сравнивать гостиницы, отсортировывать их по цене и узнавать онлайн о наличии свободных номеров «значительно экономит время и средства туристов».
Ранее сообщалось, что суд признал законным штраф ФАС в отношении Booking на 1,3 млрд рублей «за доминирующее положение на российском рынке».