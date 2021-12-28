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«Экономит время и средства». В России хотят создать свой аналог Booking

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В России может появиться отечественный аналог сервиса поиска и бронирования номеров отелей Booking.com. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что в России создается новая туристическая инфраструктура. В стране появятся сотни новых гостиниц и комплексов для всесезонного отдыха.

«И будет логичным, развивая внутренний туризм, разрабатывать отечественные цифровые сервисы в индустрии гостеприимства. Это позволит нам сделать комфортным не только отдых, но и процесс подготовки к нему. Возможности создания в будущем российского аналога Booking.com есть», – сказал Чернышенко в интервью РИА Новости, опубликованном 28 декабря.

По словам вице-премьера, система, где можно сравнивать гостиницы, отсортировывать их по цене и узнавать онлайн о наличии свободных номеров «значительно экономит время и средства туристов».

Ранее сообщалось, что суд признал законным штраф ФАС в отношении Booking на 1,3 млрд рублей «за доминирующее положение на российском рынке».

В декабре 2020 года ФАС России потребовала от Booking.com изменить договоры с гостиницами, чтобы не мешать им регулировать свои цены. В конце августа этого года антимонопольщики оштрафовали нидерландскую компанию на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В Booking.com выразили разочарование решением ФАС, отметив, что считают практику паритета цен справедливой и позволяющей компании «поддерживать экосистему путешествий».

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Комментарии (1)

265984735
Букинг – ужасный сервис с самой большой платой. К счастью, есть дешевле типа Хоутелс-ком или OneTwoTrip.
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