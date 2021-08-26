ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

Федеральная антимонопольная служба наложила на нидерландскую компанию Booking.com B.V., которая управляет популярным сервисом для бронирования гостиниц, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба ФАС.
Как выяснил регулятор, условия договора с операторами мест размещения были таковы, что гостиницы не могли установить цены ниже в других агрегаторах.
«Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится на сайте ФАС.
Расследование ФАС в отношении Booking.com, которое было инициировано после обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», было завершено в декабре 2020 года. С тех пор компания не исполнила предписание надзорного ведомства по устранению нарушений, которые приводят к ущемлению интересов гостиниц и ограничивают конкуренцию.