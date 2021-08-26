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«Мы разочарованы». Booking.com прокомментировал штраф в 1,3 млрд рублей

Booking.com ответил на штраф от ФАС в 1,3 млрд рублей

В пресс-службе сервиса для бронирования гостиниц Booking.com прокомментировали штраф в 1,3 млрд рублей от ФАС, о котором стало известно 26 августа.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — отметили в российском представительстве сервиса.

В пресс-службе пояснили, что индустрия туризма — это среда с высокой конкуренцией, так как потребители используют разные способы для бронирования номеров.

«Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6–7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы — при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%», — рассказали в пресс-службе.

ФАС объяснил штраф злоупотреблением Booking.com доминирующим положением на рынке. Якобы условия договора с операторами мест размещения были таковы, что гостиницы не могли установить цены ниже в других агрегаторах.

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Комментарии (5)

madam Kuku
Ой,да прям, бедные отели не могут цену выше Бука поставить! Буквально на прошлой неделе смотрела цены на отель Лотте, что возле Заксобрания. На буке 24 тысячи за номер, на сайте самого отеля 19. Конечно,кто поумнее, посмотрит разных агрегаторов и забукает где дешевле,то бишь, напрямую в отеле.
Ravnovesie57
Уберите отсюда эту мошенницу Татьяну, под всеми комментами гонит пургу: переболела ковидом, дайте денег!
Печенеги и половцы
Очень удобный сервис для всех. Все конкуренты были повержены. Решили использовать полудебильный ФАС.
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