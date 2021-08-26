«Мы разочарованы». Booking.com прокомментировал штраф в 1,3 млрд рублей

«Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен», — отметили в российском представительстве сервиса.

В пресс-службе сервиса для бронирования гостиниц Booking.com прокомментировали штраф в 1,3 млрд рублей от ФАС, о котором стало известно 26 августа.

В пресс-службе пояснили, что индустрия туризма — это среда с высокой конкуренцией, так как потребители используют разные способы для бронирования номеров.



«Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6–7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы — при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%», — рассказали в пресс-службе.



ФАС объяснил штраф злоупотреблением Booking.com доминирующим положением на рынке. Якобы условия договора с операторами мест размещения были таковы, что гостиницы не могли установить цены ниже в других агрегаторах.

