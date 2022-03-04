Booking.com ограничил работу в России

Система Booking.com больше не показывает объекты размещения в России. При этом поиск и бронирование отелей в зарубежных странах остается доступным для людей на территории РФ.



Официального сообщения от представителей компании с объяснением причин изменения пока что не поступало. Аналогичные ограничения наблюдаются на сайтах системы онлайн-бронирования отелей Agoda.com и Trivago. Чем это обусловлено — также неизвестно.



«Фонтанка» писала, что в России 4 марта начали блокировать доступ к социальной сети Twitter. По данным Роскомнадзора, это связано с решением Генпрокуратуры от 24 февраля по статье 15.3 КоАП РФ — в ней речь идет об «ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона».

