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Booking.com ограничил работу в России

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Система Booking.com больше не показывает объекты размещения в России. При этом поиск и бронирование отелей в зарубежных странах остается доступным для людей на территории РФ.

Официального сообщения от представителей компании с объяснением причин изменения пока что не поступало. Аналогичные ограничения наблюдаются на сайтах системы онлайн-бронирования отелей Agoda.com и Trivago. Чем это обусловлено — также неизвестно.

«Фонтанка» писала, что в России 4 марта начали блокировать доступ к социальной сети Twitter. По данным Роскомнадзора, это связано с решением Генпрокуратуры от 24 февраля по статье 15.3 КоАП РФ — в ней речь идет об «ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона».

Ранее в ведомстве сообщили о прекращении доступа к соцсети Facebook. Это объяснили «дискриминацией российских СМИ и информационных ресурсов» со стороны компании.

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Комментарии (5)

Денеб
Модераторы со страху люто трут комменты......
Клаустрофобик
Вовка жги ,спускай Россию в унитаз.
Elta
Да они и так почти обанкротились после пандемии.
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