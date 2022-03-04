В России начали блокировать доступ к Twitter

В Роскомнадзоре вечером 4 марта подтвердили начало блокировки. Как убедились журналисты «Фонтанки», страницы Twitter и правда не загружаются. Судя по информации в реестре на сайте РКН, блокировка связана с решением Генпрокуратуры от 24 февраля по статье 15.3 КоАП РФ — в ней речь идет об «ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона». О какой конкретно информации идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось о блокировке в России Facebook в качестве «ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ».

