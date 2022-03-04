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В России начали блокировать доступ к Twitter

Доступ к социальной сети Twitter начали блокировать в России. По данным сервиса GlobalCheck, доступность соцсети в России равняется 0%.

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В Роскомнадзоре вечером 4 марта подтвердили начало блокировки. Как убедились журналисты «Фонтанки», страницы Twitter и правда не загружаются. Судя по информации в реестре на сайте РКН, блокировка связана с решением Генпрокуратуры от 24 февраля по статье 15.3 КоАП РФ — в ней речь идет об «ограничении доступа к информации, распространяемой с нарушением закона». О какой конкретно информации идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось о блокировке в России Facebook в качестве «ответных мер на ограничение доступа к российским СМИ».

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Комментарии (33)

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У нас в РБ августе 2020, когда вообще заблокировали весь интернет ставили Psiphon. Ставили и таксисты и доставщики еды, чтобы не терять клиентов, которые привыкли заказывать услуги через интернет. И потребители тоже ставили. Потом нам интернет включили, но грамотность населения осталась. Если кто-то хочет почитать фейсбук, то он и вашей стране почитает.
efela
Уважаемые коллеги, помнится, бывший президент соединенных государств, будучи репрессированным твитером, собирался свою сеточку замутить. Никто не знает, замутил он там чего-то? Соцсеть главного врага Байдена у нас точно не отключат, а если нас запустить туда в должном количестве, мы там устроим ад и израиль.
Opioman
Привет совок. Как мечтал наш дед
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