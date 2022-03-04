Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

В ведомстве уточнили, что это «ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ».



«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — говорится в сообщении РКН.



В ведомстве добавили, что подобные ограничения запрещены федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

