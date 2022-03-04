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Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Социальная сеть Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) заблокирована на территории России. Об этом 4 марта сообщили в Роскомнадзоре.

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В ведомстве уточнили, что это «ответные меры на ограничение доступа к российским СМИ».

«С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру», — говорится в сообщении РКН.

В ведомстве добавили, что подобные ограничения запрещены федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

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Комментарии (42)

PapaKarlo
У меня в 22.25 Фейсбук пока грузится. Но работает как-то "косо" и обрезано. Интерфейс изменен, исчезла картина на моей HOME главной странице. В последние дни сам Фейсбук вел сильную фильтрацию сообщений, отсекаю экстримисткие и прочие негативные посты. Но, ему РКН давно грозил отключением. Жаль, потому что многие из РФ что живут в других странах пользуются только ФБ. У них совсем не котирются ОК и ВК.
Vikosa
У меня , в момент прочтения этой новости, Фейсбук работает как обычно
altnec
Яндексовые пацаны завопили, бригадир, а где наши акции?
Мы чё, просто так, ради вас комсомольцев столько трупов положили?
Вы, пацанов загнобили в 90-х, с ними порешали, а теперь пятками вперёд?
Вот как-то так, хотя наверное популярнее.
Будьте бдительны, теперь.
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