Вместо виски самогон и шампанское без ананасов. Рестораны и бары Петербурга о том, можно ли выжить без импорта

автор фото Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Один из крупнейших производителей премиального алкоголя, британская Diageo, 3 марта объявила о решении приостановить экспорт в Россию и на Украину. Портфель компании включает такие бренды, как Guinness, Johnnie Walker, White Horse, Smirnoff, Black Label, J&B, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и другие.

Еще раньше поставки в Россию остановили чешские пивовары. По данным издания Lidov noviny, пока к бойкоту присоединились Plzensky Prazdroj (Pilsner Urquell, Velkopopovick Kozel и Gambrinus), Staropramen, Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar) и Bernard. 4 марта датский Carlsberg заявил, что останавливает экспорт в адрес своей российской «дочки» — пивоваренной компании «Балтика». Речь идет о готовой продукции, пояснили «Фонтанке» в пресс-службе «Балтики». В частности, в портфель Carlsberg входят немецкие марки Paulaner и Löwenbräu.



О приостановке отгрузок сообщают и другие производители. Например, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Beefeater, Absolut, Havana Club, Olmeca, Ararat) прекратил поставки как минимум до 9 марта. Ранее об остановке отгрузок в розницу сообщали российские импортеры вина и крепкого алкоголя. Впрочем, большая часть брали паузу для корректировки цен и уже возобновили поставки.

Даже если от поставок в Россию откажутся все зарубежные бренды, совсем без горячительного и пенного мы не останемся, уверяют участники рынка. Так, по данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), на долю импорта приходится 15% потребляемого в России крепкого алкоголя в натуральном выражении. В январе–сентябре в страну ввезли 8,2 миллиона дал (820 млн литров).

Доля импорта на российском рынке пива, по оценке Nielsen, в 2021 году составляла до 5,5%. Всего россияне выпивают 8 млрд литров пенного в год.

С вином ситуация похуже. Доля тихих вин иностранного производства на рынке России в 2021 году составила 50%, доля импортных игристых вин — 35%, сообщало Роскачество. В целом в прошлом году в Россию импортировали около 800 млн литров вин.



Перебои с импортом сильнее ударят по рынку общепита. Сложнее всего придется специализированным форматам, зависимым от поставок конкретного алкоголя. «70% всего алкоголя, который у нас есть, крепкий он или слабый, — импортный. Сейчас есть большие опасения, что, возможно, мы увидим такие сорта, как Guinness, Kilkennen, Harp, Blanche de Bruxelles, последний месяц», — говорит совладелец сети баров Finnegan's Николай Белоусов.

Часть российских дистрибьюторов заказывает продукцию не напрямую у иностранных производителей, а у независимых поставщиков. Но некоторые из них отказываются поставлять, другие испытывают сложности с логистикой. Третьи ограничивают объем заказа. И почти все повышают цены.

«Будет небольшой коллапс, определенно опустеют стоки, будем сталкиваться дефицитом премиального и суперпремиального алкоголя», — говорит совладелец баров «Цветочки» и «Полторы комнаты» Владимир Николаев.

По словам участников рынка, у самих рестораторов запас минимален. А у отечественных поставщиков запасов импорта хватит на несколько месяцев. «Пандемия научила не делать больших запасов», — говорит глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков.



Но пока, по словам рестораторов, ситуация не выглядит катастрофой: о полном запрете импорта речь не идет, и есть надежда, что компании, остановившие поставки, изменят решение. «Diageo, Pernod Ricard и Baccardi (пока не сообщали об остановке отгрузок, только поставили их на паузу. — Прим. ред.) представляют собой практически весь рынок импортного алкоголя», — говорит Владимир Николаев. Но в том, что россиянам теперь нужно срочно закупать самогонные аппараты, предприниматель не уверен. Для того же Diageo российский рынок — один из самых больших.

По экспертным оценкам, на Россию приходится 10% от общего объема экспортных поставок чешского пива. «Когда посчитают, сколько лишились денег, захотят обратно вернуть отгрузки», — комментирует совладелец Bakunin Group Александр Романенко. «Для Бельгии российский рынок один из ключевых, политики там поменьше», — говорит cооснователь группы Dreamteam («Траппист», Smoke BBQ и др.) Алексей Буров. Возможно, поэтому производители пока не делали громких заявлений, и пока поставки идут, добавляет он.



Впрочем, к идее искать импортному алкоголю замену рестораторы относятся скептически. «Либо самогоном или настойками», — иронизирует Николай Белоусов, комментируя шансы импортозаместить иностранный крепкий алкоголь, если примеру Diageo последуют и другие бренды.

«Заместить можно все, [крепкий алкоголь] — это же просто спирт с водой. Но за этим скрываются истории, особые выдержки, легенды, культура производства», — говорит Владимир Николаев. По его словам, проблем со спиртом в России нет. «Но вопрос в растительных компонентах, которые могут использоваться для джинов, настоек», — комментирует он. Более вероятно замещение этих позиций менее известными брендами из Испании и Италии.

Куда хуже обстоят дела с ингредиентами для коктейлей. «Сычуаньский перец, лемонграсс, лаймовые листья, ананасы, апельсины и бананы подорожали куда больше, чем алкоголь. Например, свежий красный базилик подорожал с 2 тыс. рублей до 4 тыс.», — отмечает Владимир Николаев. Эти продукты служат не только для украшения напитков, но и перерабатываются для приготовления. «В месяц мы можем съесть 25 кг базилика», — добавляет предприниматель.



С пивным импортозамещением тоже не все гладко. «У нас есть своя пивоварня, но сырье импортное, предстоит большая работа по локализации сырья», — говорит Алексей Буров. По мнению Максима Жукова, российский крафт пока проигрывает импорту по соотношению цена-качества.

Подорожание неизбежно. По словам рестораторов, поставщики уже начали поднимать цены, поскольку за новые поставки рассчитываться придется уже по новому курсу.

«Отгружают на 30–40% дороже. Мы потихонечку тоже поднимаем меню — пока на 10%», — говорит Александр Романенко. Резкое повышение цен может напугать потребителя.

«Одно дело, когда говорят по телевизору, что все подорожает, но, когда ты приходишь в бар и видишь, что все по-прежнему, это очень важно», — подчеркивает предприниматель. Об индексации цен с начала следующей недели сообщает и Союз улицы Рубинштейна.

«Повышение цены, в зависимости от поставщика, составило от 15 до 30%», — говорит Николай Белоусов. В рознице цена пинты ирландского пенного выросла на 15%. «По-хорошему должны были еще больше, но не делаем этого в ущерб маржинальности. Понимаем, что если люди придут в паб и увидят пинту за 500 рублей, то это будет крепко», — комментирует он.



Поставщики Dream Team подняли стоимость от 7 до 20%, говорит Алексей Буров. В ресторанах изменения произойдут в течение месяца.

По мнению Владимира Николаева, общее подорожание составит 40–50%. «Не у всех поставщиков прошло запланированное повышение по прошлой инфляции — это 10–15–20%. Надеюсь, что падение курса остановится на 25–30%», — пояснил он. Пока бары Владимира Николаева не повышали цены. Он не исключил, что в отдельных случаях цена может быть и снижена — за счет перехода на отечественный алкоголь. Но продукты питания дорожают еще стремительнее. «Топинамбур подорожал на 98%, морковь на 60%, а кинза на 68%. «Думаю, все больше должны беспокоиться о морковке, а не об элитном алкоголе», — заключил предприниматель.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

