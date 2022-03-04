YIT заявила о прекращении инвестиций в строительство в России

Финская строительная корпорация YIT, активно развивавшая бизнес в Санкт-Петербурге, заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и квартирные стартапы в России, а также об остановке закупок стройматериалов в России.
В заявлении на сайте компании говорится, что резкое изменение геополитической ситуации потребовало от «ЮИТ» «ускорения стратегического анализа деятельности компании в России». И пока ведётся проверка, «ЮИТ» решила «не инвестировать в земельные участки и не строить новые квартиры в России».
В РФ компания закупала основном лесоматериалы. «Хотя эти закупки можно заменить альтернативными материалами и источниками, по оценкам «ЮИТ», кризис повлияет на цены на некоторые строительные материалы во всем мире», — отмечают в компании.
«Мы глубоко потрясены этими недавними событиями. В связи с резкими изменениями геополитической ситуации наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке. На данный момент у нас ведутся активные обсуждения с несколькими сторонами», — комментирует президент и главный исполнительный директор «ЮИТ» Маркку Мойланен.