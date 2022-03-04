YIT заявила о прекращении инвестиций в строительство в России

Финская строительная корпорация YIT, активно развивавшая бизнес в Санкт-Петербурге, заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и квартирные стартапы в России, а также об остановке закупок стройматериалов в России.



В заявлении на сайте компании говорится, что резкое изменение геополитической ситуации потребовало от «ЮИТ» «ускорения стратегического анализа деятельности компании в России». И пока ведётся проверка, «ЮИТ» решила «не инвестировать в земельные участки и не строить новые квартиры в России».

