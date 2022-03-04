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YIT заявила о прекращении инвестиций в строительство в России

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Финская строительная корпорация YIT, активно развивавшая бизнес в Санкт-Петербурге, заявила о прекращении инвестиций в земельные участки и квартирные стартапы в России, а также об остановке закупок стройматериалов в России.

В заявлении на сайте компании говорится, что резкое изменение геополитической ситуации потребовало от «ЮИТ» «ускорения стратегического анализа деятельности компании в России». И пока ведётся проверка, «ЮИТ» решила «не инвестировать в земельные участки и не строить новые квартиры в России».

В РФ компания закупала основном лесоматериалы. «Хотя эти закупки можно заменить альтернативными материалами и источниками, по оценкам «ЮИТ», кризис повлияет на цены на некоторые строительные материалы во всем мире», — отмечают в компании.

«Мы глубоко потрясены этими недавними событиями. В связи с резкими изменениями геополитической ситуации наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке. На данный момент у нас ведутся активные обсуждения с несколькими сторонами», — комментирует президент и главный исполнительный директор «ЮИТ» Маркку Мойланен.

Выручка сегмента «Жилье России» YIT, по данным компании, составила 204 млн евро, что соответствует 7 % выручки «Группы ЮИТ» в 2021 году. Скорректированная операционная прибыль составила 26 млн евро. Инвестиции в акционерный капитал в России составили 210 млн евро, а накопленная курсовая разница между рублями и евро на конец 2021 года составила 284 млн евро. В Housing Russia работает около 1 500 человек.

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Комментарии (21)

dedmoroz_5e4d8827384c2
главным образом, инвестируют всех девелоперов жители РФ, как конечные потребители жилья, а девелоперы, банки, агентства, посредники уже дальше суетятся

финн далеко уйти просто не может, тут за угол , от Валимаа до Гётеборга, и не более))
Dud
"....наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников..."
- это кто ж Вам бедолагам угрожает????
killbeachtrash
Постукивая очками..я год назад писал, что рад буду тому у кого есть огород и рядом река- рыбу ловить.
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