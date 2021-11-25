«ЮИТ» объяснил, почему задумался об уходе из России. На финансовые показатели повлияло введение эскроу-счетов

О том, что YIT может покинуть российский рынок, стало известно 23 ноября. Чтобы обеспечить лучшие возможности для увеличения капитализации концерна, в качестве одного из вариантов рассматривается возможная продажа бизнеса в России, говорилось в сообщении компании. По данным финского издания Yle, компания хочет сосредоточиться на развитии своей деятельности в самой Финляндии и в других странах Европы — Польше, Словакии и Чехии.

По словам Теему Хелпполайнена, пять лет назад YIT приняла решение, что максимальная сумма вложенного капитала в России должна быть на уровне 250 млн евро. «Сейчас наш капитал меньше, чем эта цифра, мы выполняем задачу», — сказал он. Но акционеры все равно не слишком довольны эффективностью его использования.



На данный показатель повлияли изменения в Закон 212 ФЗ, которые ввели механизм счетов эскроу (специальный счет в банке, на котором деньги замораживаются до выполнения застройщиком обязательств перед дольщиками). У YIT в России на них находится чуть больше 110 млн евро. «Юридически это не наши деньги, они не входят в наш баланс, и, таким образом, вложенный капитал растет постоянно, в том числе за счет счетов эскроу», — пояснил топ-менеджер.



«Мы не хотим сказать, что мы против эскроу-счетов, инвестиции потребителей должны быть без рисков, но с точки зрения нашего бухгалтерского международного отчета эти деньги не уменьшают вложенный капитал», — сказал он. Деньги, которые девелопер получает от банков как проектное финансирование, при этом увеличивают сумму вложенного капитала. В результате у совета директоров возникает вопрос, можно ли использовать эти деньги более эффективно в другой стране.

