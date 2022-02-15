Дневник Олимпиады: Упущенное золото биатлонистов и Валиева, которая плачет, но выходит вперед

Фото: Zuma/TASS Поделиться Поделиться







Главная драма дня

Для российской биатлонной команды почти вся эстафета складывалась как-то даже слишком хорошо. Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков прилично шли ходом и почти не ошибались на стрельбе. На последний этап Эдуард Латыпов убежал почти с минутным запасом от ближайших преследователей. На первом огневом рубеже он также отстрелялся чисто. Казалось, что золото уже никуда не уйдет. А потом на последней стрельбе наступил кошмар: пять промахов, две незакрытые мишени и два штрафных круга.



Трагедия 😭



Минута преимущества, последняя стрельба – и два круга…



Как же тяжело сейчас Латыпову. Сил, Эдик 🙏 pic.twitter.com/nDuGof2ur8 — Матч ТВ (@MatchTV) February 15, 2022

Латыпов финишировал лишь третьим, что в другой ситуации назвали бы успехом отечественного биатлона, который переживает непростые времена, но не в этот раз. Болельщики прорабатывали собственную боль через мемы.



Если бы Латыпов стрелял в Тупака, то Тупак бы вчера выступал на Super Bowl. — Karina Falko (@Falko12) February 15, 2022

По словам самого Латыпова, после финиша у него было ужасное состояние, но добрые слова партнеров по команде и их веселый настрой помогли ему. В то же время в России многие заслуженные специалисты не стеснялись в выражениях.

«На последний этап надо ставить человека с нормальной психикой, который не наделает в штаны в самый ответственный момент», — заявил двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Неожиданная поддержка прилетела из Норвегии.

«Все мои мысли и переживания сейчас с Эдуардом Латыповым. Я был в такой ситуации в 2014 году. Россияне, позаботьтесь о нем», — написал в твиттере четырехкратный олимпийский чемпион Эмиль Хегле Свенсен.

«Это может случиться с каждым спортсменом. И это самое отвратительное чувство. Ты еще вернешься в строй, Эдуард Латыпов», — написал в инстаграме трехкратный олимпийский чемпион Тарьей Бо.



Конкурент Латыпова

Впрочем, Латыпов не главный неудачник дня. Норвежец Ярл Магнус Риибер был фаворитом лыжного двоеборья — это там, где сначала бегут 10 км, а потом прыгают с трамплина. Риибер начал беговую часть уверенно: после первого круга опережал соперников на 40 секунд. Но вместо захода на вторую часть дистанции норвежец свернул на дорожку, ведущую к финишу. Вскоре он понял ошибку, развернулся и даже успел вернуться на правильную траекторию до того, как его догнали конкуренты, но силы и нервы были уже потрачены. Его обогнали. На финиш Риибер пришел только 8-м. На трамплине он был лучшим, но по итогам двух видов остался за пределами призовой тройки.

Извините

Вторую медаль дня для России принесли конькобежцы Руслан Захаров, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Александр Румянцев (запасной) в командном преследовании. Причем Захаров — первый из мужчин, кто взял медали Олимпиады и в коньках, и в шорт-треке.

До Захарова подобное делала только голландка Йорин тер Морс. После двух золотых медалей в Сочи-2014 она дополнительно стала выступать в шорт-треке. В Пхенчхане-2018 Морс выиграла золото на 1000 метров как конькобежка и взяла эстафетную бронзу в шорт-треке.



В неприятную историю еще на стадии полуфинала угодил Алдошкин. После победы над США, когда стало очевидно, что без медали россияне уже не останутся, Даниил победно вскинул кулаки с вытянутыми средними пальцами. Пришлось объясняться.



Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







«Я вскинул руки. У меня первая медаль, первая Олимпиада. Ничего не имел в виду такого. Прошу прощения, если это кого-то затронуло», — заявил Алдошкин.

Засудили

Еще одно обидное поражение случилось в слоупстайле. Россиянка Анастасия Таталина стала четвертой, хотя выполнила сложнейшую программу. После выступления ее вердикт был однозначным.

«Меня сегодня просто засудили — и это нечестно. В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов. Сейчас будем с тренерским штабом разбираться в ситуации. Это непонятно, и так быть не должно», — заявила Таталина.

«Мы подготовим анализ, с нашей стороны будет официальное обращение. Мы не должны оставлять это без внимания. Считаем, что Насте придержали оценки. К сожалению, в мировом фристайле отсутствует практика подачи протестов», — объяснил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.



Первая сенсация в хоккее

Соперником российских хоккеистов по четвертьфиналу стала Дания. В квалификации датчане победили Латвию со счетом 3:2. Матч Россия — Дания пройдет 16 февраля, начало в 09:00 по московскому времени. Сборная России уже встречалась с Данией на групповом этапе и победила со счетом 2:0. Первая сенсация хоккейного турнира грянула в игре Чехия — Швейцария. Чехи неожиданно уступили со счетом 2:4 и выбыли из турнира. К слову, чешская команда была единственной, кто смог обыграть Россию на групповом этапе.

Валиева все-таки выступила

При всем уважении к биатлонистам и конькобежцам, главным событием дня стало начало женского одиночного турнира по фигурному катанию. Камила Валиева, несмотря на все, что на нее свалилось за последние несколько дней, завершила выступление на первом месте с результатом 82,16 балла. Второй стала Анна Щербакова (80,20), третьей — японка Каори Сакамото (79,84), а четвертой — Александра Трусова (74,60), упавшая с тройного акселя.

В целом Валиева все сделала отлично, если не считать небольшой помарки на том же тройном акселе. Тем не менее свое выступление она закончила в слезах. Что стало причиной эмоций — очевидно, но проверить это не удалось: Олимпийский комитет России решил избавить 15-летнюю фигуристку от общения с журналистами после проката.



Как передает «Матч ТВ», президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков так объяснил это решение: «Чтобы от этих шакалов защитить (показывает в сторону иностранных журналистов — ред.)».

И он был в чем-то прав. Английский журналист и телеведущий Пирс Морган написал в своем твиттере после выступления Камилы: «Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?»

В итоге отдуваться за Валиеву пришлось остальным фигуристкам. В основном спортсменки либо воздерживались от комментариев, либо поддерживали. С произвольной программой одиночницы выступят 17 февраля.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

