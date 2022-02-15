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«Мы не хотим ошибиться». МОК объяснил, почему не захотел награждать Валиеву

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Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд прокомментировал решение отказаться от награждения российских фигуристов из-за ситуации с Камилой Валиевой.

Как передает ТАСС 15 февраля, в МОК посчитали необоснованным выдавать медали из-за вероятности допустить ошибку.

«Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку. Мы считаем, что решение не вручать медали — дальновидное. Мы не хотим ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением», — добавил он.

Напомним, сборная России победила в командном соревновании фигуристов. В составе отечественной команды выступала 15-летняя фигуристка Камила Валиева, у которой обнаружилась положительная допинг-проба, взятая в декабре на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Из-за этого награждение сначала перенесли, а потом отменили. Решался вопрос о допуске Валиевой до участия в личном турнир одиночниц. После 8-часового заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда в Пекине арбитры приняли решение все-таки разрешить Камиле продолжить выступление. В то же время МОК объявил, что награждения одиночниц тоже не будет, если Валиева займет призовое место.

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Комментарии (6)

SERGEY111
Дедушка может оказаться товарищ с фамилией - Валуев , и тогда МОК не сдобровать .
dedmoroz_5e4d8827384c2
а что, если Дедушка русской радистки/пианистки/ фигуристки в Высоком суде на весь мир заявит НЕ ПОТРЕБЛЯЛ , НЕ ПОТРЕБЛЯЮ И НЕ БУДУ ПОТРЕБЛЯТЬ?
что тогда МОК-синема будет делать? МОК-гейт?
dedmoroz_5e4d8827384c2
в следующей серии на сцену должен выйти сам Дедушка, чтобы через резолюцию ООН отправить МОК в полном составе в отставку и более не слушать их белиберду
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