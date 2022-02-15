«Мы не хотим ошибиться». МОК объяснил, почему не захотел награждать Валиеву

Глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета Денис Освальд прокомментировал решение отказаться от награждения российских фигуристов из-за ситуации с Камилой Валиевой.



Как передает ТАСС 15 февраля, в МОК посчитали необоснованным выдавать медали из-за вероятности допустить ошибку.



«Мы прекрасно понимаем, какие чувства испытывают команды, которые завоевали серебро и бронзу, но присудить медали в такой неопределенной ситуации очень сложно, есть вероятность допустить ошибку. Мы считаем, что решение не вручать медали — дальновидное. Мы не хотим ошибиться с тем, кому мы вручаем медали. Если пока нет однозначного ответа по допингу, если есть положительный результат допинг-пробы, то нужно разобраться в ситуации. Пока мы не можем обоснованно вручать награды, нужно проверить пробу Б. Поэтому считаем, что не присуждать медали на этих соревнованиях является справедливым решением», — добавил он.

