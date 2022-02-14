МОК решил не награждать Валиеву медалями Олимпиады, несмотря на ее допуск

Исполком Международного олимпийского комитета высказался по поводу церемонии награждения за командный турнир среди фигуристов, где победила сборная России. Из-за ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой ее сначала перенесли, а потом совсем отменили.



МОК заявил на своем сайте, что официального награждения решено не проводить совсем. Также от награждения откажутся, если Валиева войдет в призовую тройку в личных соревнованиях.



«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — заявили в МОК.

