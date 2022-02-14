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МОК решил не награждать Валиеву медалями Олимпиады, несмотря на ее допуск

От награждения откажутся также, если Валиева войдет в призовую тройку в личных соревнованиях.

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Исполком Международного олимпийского комитета высказался по поводу церемонии награждения за командный турнир среди фигуристов, где победила сборная России. Из-за ситуации с положительной допинг-пробой Камилы Валиевой ее сначала перенесли, а потом совсем отменили.

МОК заявил на своем сайте, что официального награждения решено не проводить совсем. Также от награждения откажутся, если Валиева войдет в призовую тройку в личных соревнованиях.

«Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения», — заявили в МОК.

Ранее ВАДА и Национальный олимпийский комитет США раскритиковали решение Спортивного арбитражного суда допустить Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

Самая юная фигуристка в составе российской команды на Олимпиаде 15-летняя Камила Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской спортсменки.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.

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Комментарии (45)

SERGEY111
Специально сталкивают лбами с другими спортсменами претендентами на медали , еще и с судьями поработают - так что скорее всего Валиева под мощнейшим прессингом конкурентов или "помощи" судей пролетит мимо тройки призеров чтобы остальные занявшие призовые места смогли участвовать в цветочной и медальной церемониях .
266228646
Сколько можно унижаться... Олимпиада превратилась в не пойми что... Зачем позориться и участвовать в этом цирке...политический спорт
Petr0f
А ведь всех уделала, весь мир это видел и знает. Наличие или отсутствие металлических кругляшек на мастерство не влияет. К сожалению спорт превратился в политику и решения — соответственные.
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