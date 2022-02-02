Петербургские и московские сурки проспали свой праздник

Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться







Пока в США 2 февраля отмечают День сурка, ожидая предсказаний на весну, российские сурки традиционно игнорируют свой «официальный» праздник, продолжая спать по норкам. Что в Ленинградском, что в Московском зоопарке грызуны и не думают высовываться на улицу. Толстячки Ижорик и Августина из Ленинградского зоопарка крепко спят в своем укрытии и не собираются просыпаться. Зима в Петербурге в этот раз умеренно холодная и очень снежная, и сотрудники зоопарка тщательно оберегают сон сурков. Их не потревожат до естественного пробуждения, отмечают в соцсетях зоопарка.

Московские сурки Арчи, Нагайна и Сара тоже благополучно спят в уютной сурчине. В этом сезоне они ушли в спячку раньше обычного, предвещая долгую и снежную зиму, и не ошиблись. На то, когда сурки укладываются спать, влияют погода и вес животных, рассказывают в пресс-службе зоопарка. К зиме им нужно изрядно поднабрать, чтобы хватило до весны. Летом их кормили жирными семенами, кукурузой, свежими овощами, орехами, зерном и травой. И уже в конце сентября сурки улеглись спать.

Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Фото: Московский зоопарк Поделиться Поделиться







«Сара и Нагайна перестали выходить первыми, а Арчи в сентябре еще какое-то время совершал свои обходы по вольеру, приводил всё в порядок к зиме. Но к концу сентября и он зашел в сурчину», — отмечают в зоопарке. Сейчас сурки продолжают спать. Если в феврале наступит потепление, то к концу месяца они, возможно, выйдут из норы. Но вероятнее всего, зверьки по своему обыкновению проспят до марта.

Московский зоопарк

Второго февраля в США и ряде других стран празднуют День сурка. Считается, что в этот день зима начинает убывать и появляются первые вестники весны — сурки. Если они выходят из спячки и начинают искать пропитание, значит, скоро потеплеет, а если зверек «пугается собственной тени» и снова прячется в нору, весна наступит еще не скоро. Однако в США средняя температура в это время года значительно выше. Кроме того, там обитает лесной сурок, а в России — степной, он же байбак. Для российского зверька характерна более затяжная спячка, которая длится от трех до шести месяцев, поэтому байбаки в День сурка еще спят.