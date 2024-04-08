Пара пустельг снова вместе. Слеток из Обухово выжил после снегопадов

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Весна в разгаре, птицы активно занимаются семейными делами. Большинство готовится выводить потомство, а у кого-то уже есть птенцы. Слеток, замеченный несколько дней назад в Обухово, жив — несмотря на морозы и снегопады последних дней.



Пара краснокнижных пустельг уже несколько лет гнездятся в Приморском районе Петербурга. «Фонтанка» уже рассказывала о них, и нынешней весной они по-прежнему вместе. Фото и видео публикует 8 апреля сообщество «Птицы СПб и России».



«Приятно видеть старых знакомых. Тем более вместе», — пишет фотограф Антон Кубышкин. На видео самка вытаскивает из гнезда заначку и куда-то с ней направляется. Самец насторожился, посмотрел по сторонам, подождал несколько секунд и отправился за ней.



У голубей и зеленушек тоже активная пора ухаживаний. Зрители их не смущают.



И радостная новость для многих любителей природы: жив-здоров птенец дрозда, которого заметили в парке «Спартак» в начале апреля, когда было очень тепло. «Спешу порадовать всех, кто переживает за судьбу слётка дрозда-рябинника! Несколько холодных и снежных дней не помешали крохе выжить, подрасти, похорошеть и даже научиться прыгать на небольшую высоту. Снега почти не осталось, и родители без труда добывают высококалорийную пищу для своего ребёнка», — сообщила фотограф Татьяна в группе «Птицы СПб и России».



Это действительно очень раннее выведение птенцов, отмечают биологи из канала «Ушами филина. Птицы и природа СПб и ЛО». У рябинников уходит 11–14 дней на инкубацию, а потом ещё 14–16 дней птенцы сидят в гнезде, значит родители этого птенца сделали кладку не позднее 5 марта. «Мы нашли публикацию о раннем гнездовании рябинника на территории Санкт-Петербурга, и там самой ранней известной датой начала кладки указано предположительно 17 апреля. <...> Обычно же пик откладки яиц рябинниками приходится на последнюю неделю апреля и первые числа мая, то есть из гнёзд первые птенцы начинают выходить только к концу первой декады мая. Так что слётки в марте — по-настоящему уникальный случай», — отмечают биологи. Они проверили сад «Спартак» 3 апреля и нашли там даже двух слетков.



Птенцы хорошо сливаются с прошлогодней листвой — она прячет их от хищников. Рядом постоянно находятся родители и по очереди кормят слётков дождевыми червями, находя их по голосу. При приближении человека взрослые дрозды могут взлетать на дерево рядом и громко кричать. При этом они будут ждать, когда вы уйдёте, чтобы не выдать расположение птенца. Так что за слётками следует наблюдать с безопасного расстояния, чтобы никого не тревожить.

