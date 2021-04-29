Полёт редкой птицы над Приморским районом Петербурга снял и показал бёрдвотчер Антон Кубышкин. Фотографии опубликованы в группе «Птицы СПб и России» вечером 28 апреля.
«Прошлогоднее потомство подросло. Птиц стало больше, но как их посчитать, пока не представляю — летают далеко и долго. Всё идёт к новой популяции этих удивительных и небольших хищников в Приморском районе. Буду рад увидеть их птенцов снова, обязательно загляну попозже к ним в гости», — рассказал он о своём визите к пустельге.
Петербуржцы встречают пустельгу не только в Приморском районе, но, например, на юге города. Так, прошлой осенью представительница этого вида присела на окно жительницы Купчино.
По словам автора YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павла Глазкова, обыкновенная пустельга — птица из отряда соколообразных семейства соколиных, она занесена в петербургскую «Красную книгу».
В XX веке этот вид считался многочисленным, но из-за сокращения кормовой базы со временем ряды его представителей стали редеть. Сегодня в рацион пустельги входят мышевидные грызуны, лягушки и насекомые. Отличительной чертой птицы можно назвать способ охоты — так называемый «бреющий», или низкий, полёт.