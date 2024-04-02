Вот это весна. В Петербурге уже появились первые слетки

Ещё не все перелётные птицы вернулись домой, а у некоторые уже родились птенцы. И не просто вылупились, а учатся летать.

В саду «Спартак» в Обухово петербуржцы заметили слетка дрозда-рябинника. Птенец прыгает среди прошлогодней листвы и громко пищит, требуя от родителей заботы и внимания, рассказывает 2 апреля фотограф Татьяна в сообществе «Птицы СПб и России».



Дрозды возвращаются в наши края одними из первых. Сотрудники Нижне-Свирского заповедника зафиксировали чёрных дроздов 17 марта (23 марта они уже запели свои брачные песни, которые считаются не менее красивыми, чем соловьиные — послушайте запись на «Фонтанке»), а вслед за ними потянулись стайки дроздов-рябинников. В этом году животные и птицы почувствовали раннюю весну, но, несмотря на аномальное тепло, впереди ещё будет холод и даже возможен снег.

