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    За Николаевским дворцом прошел концерт на высоте: солист устраивал личную жизнь

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    Горожане, проходившие в закатные часы по Конногвардейскому бульвару 27 марта, были вознаграждены не только хорошей погодой, но и бонусным концертом: на весь квартал позади Николаевского дворца раздавалось птичье пение.

    «Фонтанка.ру»

    Несколько человек, включая корреспондента «Фонтанки», отправились в садик, чтобы взглянуть на певца, — но «сцена» располагалась слишком высоко.

    «Фонтанка» обратилась за помощью к биологу Павлу Глазкову, он подтвердил предположение, что это был черный дрозд. По словам специалиста, песня, которую нам удалось подслушать и записать, — знаковая в «репертуаре», потому что брачная. Эти песни, которые могут звучать красивее даже соловьиных, являются характерным признаком весны (в то время как соловьи поют в мае).

    Эти дрозды называются черными по окраске самцов, в то время как самочки у них — бурые, а яйца, которые они сносят, — голубого цвета. Вообще черные дрозды — птиц перелетные, но в последнее время некоторые представители вида остаются зимовать в парках.

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    © Фонтанка.Ру

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