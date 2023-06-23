Петербургские орнитологи рассказали, что делать с выпавшими из гнезда птенцами

Подрощенные птенцы стали чаще появляться на газонах и улицах Петербурга, но орнитологи напоминают, что в большинстве случаев человеческая забота им не нужна.
Предупреждает горожан о том, что спасать слетков нет нужды, комитет по природопользованию 23 июня. Первые полеты птенцы совершают с мая по июль, дается им это дело поначалу плохо, слетки могут долго сидеть без движения и выглядеть растерянно, но это нормальный процесс.
Слетка трогать не надо, тем более не стоит забирать его домой — птица в неестественных для себя условиях скорее всего погибнет. Помочь ей можно только в случае, если слеток оказался на проезжей части — надо аккуратно перенести его в безопасное место, а еще лучше направить в сторону от дороги, не трогая при этом птицу. Подкармливать птенцов тоже не надо, с этим справятся их родители.
«Птицам требуется помощь лишь в тех случаях, когда они травмированы. Это легко определить: у птицы деформировано крыло или видна кровь», — цитирует комитет начальника отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николая Ахматовича.
Если вы увидели редкую птицу, которой нужна помощь, или сомневаетесь, нужна ли помощь дикому животному, комитет предлагает звонить в экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36. Он работает круглосуточно.