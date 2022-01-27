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Корабли Балтийского флота провели боевые стрельбы. Посмотрите, как охраняют наши границы

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Боевые корабли ВМФ РФ провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника, в Балтийском море. Стрельбы проводились экипажами малых ракетных кораблей «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол», сообщили 27 января в Минобороны РФ.

Автор: Минобороны России

В качестве мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, поставленные расчетами 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области. Боевые упражнения выполнялись с применением корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В результате все мишени были успешно поражены.

Кроме этого, экипажи МПК «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели в акватории Балтийского моря. В качестве мишени был задействован морской щит, имитирующий надводный корабль противника. Также экипажи МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных мин, которые позже обезвредили базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Леонид Соболев».

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Ранее «Фонтанка» писала, что в феврале крупные совместные маневры планируют провести Россия и Белоруссия. К учениям собираются привлечь 60–80 тысяч военнослужащих с обеих сторон.

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Комментарии (13)

District1
Мы бы предпочли, чтобы они не бросались камнями.
266410437
От кого охраняют? Заблудившихся рыбаков?
Danik
Чьи границы? Наши?
Это они так северные потоки охраняют, по которым воры наш газ в Европу гонят.
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