Корабли Балтийского флота провели боевые стрельбы. Посмотрите, как охраняют наши границы

Боевые корабли ВМФ РФ провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения противника, в Балтийском море. Стрельбы проводились экипажами малых ракетных кораблей «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол», сообщили 27 января в Минобороны РФ.

В качестве мишеней использовались осветительные артиллерийские снаряды, поставленные расчетами 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области. Боевые упражнения выполнялись с применением корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В результате все мишени были успешно поражены.

Кроме этого, экипажи МПК «Алексин» и «Кабардино-Балкария» соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы выполнили артиллерийские стрельбы по надводной цели в акватории Балтийского моря. В качестве мишени был задействован морской щит, имитирующий надводный корабль противника. Также экипажи МПК осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных мин, которые позже обезвредили базовые тральщики «Новочебоксарск» и «Леонид Соболев».



В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, а также суда обеспечения флота, самолеты и вертолеты морской авиации флота.



Ранее «Фонтанка» писала, что в феврале крупные совместные маневры планируют провести Россия и Белоруссия. К учениям собираются привлечь 60–80 тысяч военнослужащих с обеих сторон.

