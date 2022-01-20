НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом

В начале марта НАТО проведет наиболее крупные учения Cold Response («Холодный ответ»), которые пройдут за Северным полярным кругом. Об этом заявили в представительстве США при альянсе.



«В них примут участие 35 000 военных из 28 стран. Кроме того, поучаствует американский авианосец USS Harry S. Truman», — гласит сообщение в Twitter, опубликованное накануне.



В конце декабря заместитель главы министерства обороны России Александр Фомин заявил, что НАТО осваивает Арктику и наращивает учебно-боевую деятельность намеренно. По его словам, в 2020-м альянс отказался поддержать российскую «Инициативу военной сдержанности», которая предусматривает снижение интенсивности учений и другой деятельности сторон.

