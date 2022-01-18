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Более 2 тысяч военнослужащих начали учения в Ленобласти

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В Ленобласти свыше двух тысяч военнослужащих Западного военного округа приступили к боевому слаживанию подразделений. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ЗВО.

Учения проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский. Военные «совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных». Также они выполняют огневые задачи с помощью автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.

Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки скрытного передвижения и изучают «современный опыт ведения локальных военных конфликтов».

Отмечается, что учения «проходят в плановом режиме в рамках зимнего периода обучения».

Ранее стало известно, что в феврале Россия и Беларусь планируют провести совместные военные учения под названием «Союзная решимость». По словам Александра Лукашенко, военные отработают на них «определенный замысел в противостоянии с силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)».

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Комментарии (6)

orlovandrei1986
военнослужащих.... а я уж прочёл, что военнопленных... хотя не так и далеко уж от истины...
VVM1962
Может их лучше привлечь к уборке города???
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