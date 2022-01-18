Более 2 тысяч военнослужащих начали учения в Ленобласти

В Ленобласти свыше двух тысяч военнослужащих Западного военного округа приступили к боевому слаживанию подразделений. Об этом 18 января сообщает пресс-служба ЗВО.
Учения проходят на общевойсковых полигонах Кирилловский и Лужский. Военные «совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных». Также они выполняют огневые задачи с помощью автоматических гранатометов АГС-17, гранатометов РПГ-7В, автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВД-М.
Кроме того, военнослужащие отрабатывают навыки скрытного передвижения и изучают «современный опыт ведения локальных военных конфликтов».
Отмечается, что учения «проходят в плановом режиме в рамках зимнего периода обучения».
Ранее стало известно, что в феврале Россия и Беларусь планируют провести совместные военные учения под названием «Союзная решимость». По словам Александра Лукашенко, военные отработают на них «определенный замысел в противостоянии с силами запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)».