Москва перебрасывает в Белоруссию новейшую военную технику, крупные учения пройдут и в Арктике

Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. По прибытии они заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства, сообщает Минобороны.



В феврале Россия и Белоруссия проведут крупные совместные маневры «Союзная решимость — 2022». Главная цель — отработать действия войск в обороне, передаёт 26 января РИА Новости. Впервые с белорусами будут тренироваться не только солдаты и офицеры Западного военного округа, но и подразделения с Дальнего Востока — их перебросят через всю страну по железной дороге. К учениям собираются привлечь 60–80 тысяч военнослужащих с обеих сторон и задействовать, по сути, всю инфраструктуру армии Белоруссии.

