Москва перебрасывает в Белоруссию новейшую военную технику, крупные учения пройдут и в Арктике

Россия перебазирует на аэродромы в Белоруссию современные истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. По прибытии они заступят на боевое дежурство в рамках проверки функционирования единой системы ПВО Союзного государства, сообщает Минобороны.
В феврале Россия и Белоруссия проведут крупные совместные маневры «Союзная решимость — 2022». Главная цель — отработать действия войск в обороне, передаёт 26 января РИА Новости. Впервые с белорусами будут тренироваться не только солдаты и офицеры Западного военного округа, но и подразделения с Дальнего Востока — их перебросят через всю страну по железной дороге. К учениям собираются привлечь 60–80 тысяч военнослужащих с обеих сторон и задействовать, по сути, всю инфраструктуру армии Белоруссии.
«Учения разделили на два этапа. Сначала в Белоруссии сформируют объединенную группировку войск, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, проверят готовность и способность дежурных сил ПВО. Затем союзники отразят «нападение» извне и проведут несколько контртеррористических операций. Круг задач широк: от общевойскового боя до нейтрализации незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп», — отмечается в сообщении.
Первый раз применят Су-35. 12 истребителей уже прибыли на аэродромы временного базирования. Дебютируют в Белоруссии и два дивизиона зенитно-ракетных систем С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Отряд боевых кораблей Северного флота, по данным пресс-службы флота, вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой. Всего в маневрах флота примут участие до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Одновременно НАТО планирует собственные учения — самые масштабные со времен холодной войны, отмечает РИА.