«Коммерсантъ»: Военные будут отрабатывать маневры в симуляторах

Главный радиочастотный центр хочет применять игровой искусственный интеллект для военных симуляторов.



«С помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы», — сообщает 6 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование подведомственного Минобороны ГРЧЦ.



Специалисты центра указывают, что подобные методы обучения личного состава уже применяются в других странах, например в США и Великобритании. Чаще всего симуляторы используются в авиации.

