«Коммерсантъ»: Военные будут отрабатывать маневры в симуляторах

Главный радиочастотный центр хочет применять игровой искусственный интеллект для военных симуляторов.
«С помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы», — сообщает 6 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование подведомственного Минобороны ГРЧЦ.
Специалисты центра указывают, что подобные методы обучения личного состава уже применяются в других странах, например в США и Великобритании. Чаще всего симуляторы используются в авиации.
В «Ростехе» подтвердили, что разрабатывают технологии гибридной реальности для учебно-тренировочных целей. Разработки помогают моделировать ситуации для подготовки военнослужащих, а также отрабатывать действия в виртуальной среде.