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«Коммерсантъ»: Военные будут отрабатывать маневры в симуляторах

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Главный радиочастотный центр хочет применять игровой искусственный интеллект для военных симуляторов.

«С помощью систем военных игр, интегрированных с ИИ, можно более эффективно тестировать и оптимизировать военные планы», — сообщает 6 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование подведомственного Минобороны ГРЧЦ.

Специалисты центра указывают, что подобные методы обучения личного состава уже применяются в других странах, например в США и Великобритании. Чаще всего симуляторы используются в авиации.

В «Ростехе» подтвердили, что разрабатывают технологии гибридной реальности для учебно-тренировочных целей. Разработки помогают моделировать ситуации для подготовки военнослужащих, а также отрабатывать действия в виртуальной среде.

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Комментарии (4)

Игoрь
Ну наконец-то воинский долг можно отдать, не выходя из дома.
261844081
На тех самых, что убитый Пшеничный изобрел? Кстати говоря, по мнению его сына экспертиза жестокого насилия в СИЗО над ним есть, а никто не накащан и вероятно работает и сегодня, интересно, чем занимаясь и над кем
Nothing
уже закупили плэй стейшены? )))
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