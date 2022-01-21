Большая семья в мелкий розлив. Ресторанный проект совладельца «Василеостровской пивоварни» меняет хозяев

автор фото Александр Казаков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Петербургская ресторанная группа BIG Family Resto Group вслед за «Евразией» и Italy Group запустила процесс реструктуризации. Как следует из данных СПАРК, ее основатель Николай Митчин в конце 2021 года перестал владеть долями в бельгийских брассериях Kriek, пивных ресторанах Jager и других заведениях, а также вышел из числа акционеров управляющей компании «Биг Фэмили».

BIG Family Resto Group (прежнее название Beer Family Project — прим.ред.) — ресторанный проект совладельца «Василеостровской пивоварни» Николая Митчина. Первое заведение открылось в 2001 году. На начало 2022 года, по данным сайта, сеть насчитывает 20 точек, работающих под брендами Kriek, Jager restopub, Jager Meet to eat, «Карловы Пивовары», «Шато Винтаж», Ivan&Maria. Заведениями управляет с десяток юрлиц с разными собственниками, но в большинстве из них в числе совладельцев до недавних пор числился сам Николай Митчин.



От перемены мест слагаемых

Суть перемен можно описать словом «франчайзинг»: доли в юрлицах, под которыми работают рестораны BIG Family, перешли от Николая Митчина партнерам по бизнесу, но права на товарные знаки предприниматель оставил за собой.



Следите за тем, как тасуется колода. К примеру, 100-процентным собственником ООО «Механизациястрой» (владеет алкогольными лицензиями Kriek на Невском, д. 47 и Невском, д. 64, а также Ivan&Maria по тому же адресу) с декабря 2021 стал Александр Терешкин, которому раньше принадлежали доли в компаниях «Егерь» и «Егерь 1», под которыми работают рестораны Jager. При этом в конце прошлого года единоличным владельцем ООО «Егерь» стал экс-совладелец «Василеостровской сыроварни» Семен Вайсман, к которому перешли доли Николая Митчина, Льва Школьникова и Руслана Семенова. Тот же Семен Вайсман до 38% увеличил долю в «Егерь 1», тогда как 44% Николая Митчина с декабря 2021 года перешли менеджменту (18% остались у Льва Школьникова). Под контролем менеджмента оказались и 92% ООО «Брассерия», под которым ведут деятельность «Шато Винтаж» и Kriek на проспекте Энгельса, д. 124. Ранее доли принадлежали Николаю Митчину и Олегу Смирнову. 8% остались у Руслана Семенова.



Зато Олег Смирнов стал собственником 100% ООО «Аск Парнас», на которое зарегистрированы алкогольные лицензии «Карловых Пивоваров» на Невском проспекте, 60 и Kriek на Коломяжском проспекте, 15. Доли ему уступили Эдуард Аксенов и Руслан Семенов.

Эдуард Аксенов, в свою очередь, в декабре 2021 года получил 100% ООО «Строймеханизация» (на юрлицо оформлена лицензия на Kriek на Малом проспекте П.С, 48, а также на Итальянской ул., 17), ООО «Камасутра» (Kriek на 6-й линии В.О., 25) и ООО «Дубровка» (Kriek на Московском пр., 192–194 и Jager на Невском пр, д. 84–86), получив доли Николая Митчина и Олега Смирнова. Другие ротации носят аналогичный характер.

Управляющей компанией ООО «Биг фэмили» (создана в 2020 году) Николай Митчин изначально владел в равных долях с женой Наталией, но в декабре 2021 года доля предпринимателя перешла в руки менеджмента во главе с директором Вадимом Шицко. При этом товарные знаки ресторанов, а также домен группы принадлежат ООО «Река Менеджмент», 100% которого владеет по-прежнему Николай Митчин.



Также Митчин передал управленцам 46% компании «Ритейл бир», которая занимается оптовыми поставками пива в заведения общепита. Ее директор Олег Смирнов также является совладельцем, ему принадлежит 41% предприятия, еще 12% у Эдуарда Аксенова. При этом предприниматель оставил за собой производственный бизнес. Николаю Митчину по-прежнему принадлежит 20% «Василеостровской пивоварни» (80% у ООО «СПБ холдингс лимитед»). Его доля в «Василеостровской сыроварне» снизилась осенью 2021 года с 50 до 40%.

А вот Наталья Митчина, которая является директором BIG Family Resto Group, продолжает оставаться совладельцем двух новых ресторанов Jager Meet to eat. Ей принадлежит 18% в ООО «Дельта Трейдинг», 8% из которых она получила от мужа в ноябре 2021 года. Еще 82% тогда же перешли от Николая Митчина предпринимательнице Александре Балк.

Николай и Наталья Митчины не стали комментировать конкретные структурные изменения. Наталья Митчина лишь отметила, что они пока не завершены. При этом, по словам предпринимательницы, группа придерживалась модели франшизы изначально. Но ресторанный бизнес перестает быть высокодоходным. «Бывает, что кому-то надоело тянуть», — сказала она. При этом приходят новые игроки, которые хотят вкладываться, и Big Family открыта к новыми партнерам.



Оптимизируй или умри

Одно из возможных объяснений смены собственников — экономические последствия пандемии коронавируса. Ранее участники рынка предрекали, что из-за ковидных ограничений предприятия общественного питания, которые потратили «подушку безопасности», будут закрываться или менять собственников.

Но, судя по данным СПАРК, финансовой катастрофы у Big Family не наблюдается. В 2020 году выручка большинства юрлиц, управляющих этими заведениями, сократилась в полтора раза, но большая часть все же остались в плюсе. По словам Натальи Митчиной, сеть в целом получила небольшую прибыль и в 2021 году. Но поток гостей сократился из-за отсутствия иностранных туристов и коронавирусных ограничений. А рост цен на продукты и алкоголь и увеличение расходов на оплату труда в условиях дефицита кадров продолжают влиять на рентабельность, тогда как арендодатели скидок не дают.

Если власти Северной столицы не отменят в ближайшее время QR-коды, то половина точек может прекратить работу, говорит предприниматель. В первую очередь, могут закрыться заведения в центре города, где падение числа посетителей наиболее критично. При этом Big Family прорабатывает запуск новой концепции — «более демократичной и с упором на кухню». В 2020 году сеть закрыла три ресторана, но запустила два новых.



Производственный бизнес Big Family, судя по данным СПАРК, чувствует себя хуже. В 2020 году «Василеостровская пивоварня» получила убыток в 3,7 млн рублей против прибыли в 9,5 млн рублей годом ранее.

Все так делают

Big Family — не единственная ресторанная сеть Петербурга, которая за последнее время сменила собственников. В 2020 году схожим образом перекроил структуру своего ресторанного бизнеса предприниматель Алексей Фурсов. Тогда «Фонтанка» насчитала 24 фамилии в списке новых владельцев десятков ресторанов «Евразия», «Чабрец», Che-Dor, Chelentano. Среди них есть и старые партнеры, и новые лица. Алексей Фурсов теперь участвует в бизнесе как держатель франшизы.

В 2021 году его примеру последовала Italy Group (рестораны Italy, Goose Goose, Hitch, BRUXX, Salone Pasta&Bar). Основатели Михаил Соколов и Тимур Дмитриев заявили, что «переросли стандартное понимание ресторанного бизнеса». «Italy Group больше нет. Все проекты, входящие ранее в ресторанную компанию, стали самостоятельными», — цитировала Дмитриева «Собака.ру». Новый формат предприниматели назвали сообществом, а свою организующую роль в нем — экспертным консалтингом. Реорганизация отразилась и в СПАРК — летом 2021 часть юрлиц сменила собственников или перешла под контроль менеджмента, некоторые начали процесс ликвидации, хотя рестораны при этом продолжили работу.



Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка предложили возможное объяснение такой тенденции. Реструктуризация может быть связана с грядущим переходом отрасли общественного питания на работу с НДС. Сейчас большинство ресторанов работает на так называемой упрощенной системе налогообложения (УСН). Но с недавних пор ФНС стала усматривать в этом искусственное дробление и уход от налогов. В итоге бизнес и государство пришли к компромиссу. Теперь предприятия общепита могут платить нулевой НДС, если их оборот менее 2 млрд рублей, а штат сотрудников не превышает 1 500 человек.

«Изначально бизнес никто искусственно не дробил: в каждом ресторане могли быть разные инвесторы и партнеры. Но когда налоговая стала вменять дробление, мы потратили немало времени и сил, чтобы доказать, что мы не уходим от налогов», — рассказал «Фонтанке» один из участников рынка.

В итоге часть бизнеса согласилась на условия государства и уже начала переход на НДС, но часть решила остаться на УСН, опасаясь, что льготный период продлится недолго и вскоре их заставят платить налог на добавленную стоимость сполна. А это может увести общепит в минус. С другой стороны, переход на модель франчайзинга или консалтинга дает шанс избежать претензий налоговой, рассуждает собеседник издания.

Представитель другой ресторанной группы не исключает, что изменение структуры связано с экономическими проблемами. «Заведения среднего ценового сегмента, к которым относится Big Family, сейчас испытывают самые большие трудности», — говорит он. А вот переход под франшизу едва ли поможет избежать налоговых претензий, если ФНС сочтет их обоснованными: если права на вывеску приобретает новая компания, это одно, но если речь о прежних партнерах — все очевидно.

Является ли причиной смены собственников ресторанных сетей предстоящая налоговая реформа, со 100-процентной уверенностью утверждать нельзя, говорит глава петербургского представительства Федерации рестораторов и отельеров Александр Марков. «Бывает, что доли выкупают топ-менеджеры и другие инвесторы», — говорит он. Пока случаи доначисления НДС ресторанным группам носят единичный характер, и по Петербургу ФРиО такие кейсы неизвестны. Так что если реструктуризация происходит по этой причине, то это подстраховка на перспективу.

«Пока мы не понимаем, как будет действовать ФНС, будут ли они заниматься сбором доказательной базы», — отмечает Александр Марков. Сейчас фискальное ведомство скорее смотрит, как будет происходить эксперимент с нулевым НДС и как будут действовать участники рынка. По оценке ФриО, для небольшого бизнеса переход на нулевой НДС может быть даже более выгодным, чем работа с УСН. А вот компании, которые планируют развиваться и потенциально могут превысить барьер в 2 млрд рублей выручки, находятся в зоне риска. Диалог о корректировке точки отсечения с властями пока продолжается.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

