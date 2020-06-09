Те же рестораны, только в профиль. Основатель «Евразии» отписал старым партнерам обещанные доли

Владелец «Евразии» Алексей Фурсов в разгар пандемии затеял наведение порядка в структуре собственников ресторанной группы. Теперь в подавляющем большинстве юрлиц его имени нет в числе владельцев. Прибыль от них он теперь будет получать только как держатель франшизы.

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К началу июня основатель крупнейшей в Петербурге сети ресторанов «Евразия» (80 точек) Алексей Фурсов завершил масштабную реорганизацию своего бизнеса: с февраля по май 2020 года он отдал партнерам свои доли примерно в 75 % активов, связанных с ресторанной деятельностью и доставкой. Совокупная выручка более 110 «ресторанных» фирм предпринимателя, по данным открытых источников, в 2019 году составила 2,9 млрд рублей.

Переделу подверглась не только сама «Евразия», но и заведения под названиями «Чабрец», Che-Dor, Chelentano. В Петербурге и Ленобласти под этими брендами работают 8 ресторанов и чайхана. В этой сети у Фурсова осталась, по его словам, лишь небольшая доля.



Изменения в структуре собственников бизнеса видны в системе СПАРК. По подсчетам «Фонтанки», Алексей Фурсов передал свою долю партнерам в 60 юрлицах, а в еще 13 сократил её. Он остался учредителем только в 41 компании, а контроль сохранил лишь в паре десятков.

Кроме того, около 19 компаний, оперировавших ресторанами, с апреля-мая находятся в состоянии ликвидации, в том числе фирмы, показавшие неплохие результаты по итогам 2019 года, то есть речь не идет о закрытии каких-то «пустых», недействующих юрлиц. Например, ООО «Евразия-Манеж» на Ленинском проспекте, которое закончило прошлый год с выручкой 19 млн рублей, и ООО «Авангард» на Кронверкском, выручка которого в прошлом году составила 17 млн рублей. Даже у некоторых действующих компаний, которые Фурсов передал партнерам, таких показателей нет.

Алексей Фурсов на вопрос «Фонтанки», что происходит с «Евразией» и не собирается ли сеть закрываться, объяснил, что просто «оформил юридически старые договоренности с инвестиционными и управляющими партнерами». Ранее, по словам предпринимателя, они инвестировали в его бизнес, но их имена не были отражены в системе собственников.



То, что реорганизация проводится именно сейчас, в разгар пандемии, бизнесмен назвал совпадением. По его словам, изменения были в планах еще полгода назад, а назрели они гораздо раньше. Заметим, что Алексей Фурсов перекроил только свой ресторанный бизнес. Изменения не коснулись сети фитнес-клубов Fitness House, которым тоже здорово досталось от коронавируса.

«Фонтанка» насчитала 24 фамилии в списке новых владельцев десятков ресторанов. Среди них, к примеру, есть старый партнер Фурсова, повар, специалист по суши Юрий Лигай. Принадлежащее Лигаю с мая 2020 года на 100 % ООО «Зодчий» (ранее 76 % долей было у Фурсова) зарегистрировано на Московском проспекте,192–194, где находится ресторан Che-Dor. В разговоре с «Фонтанкой» Юрий Лигай подчеркнул, что к сети «Евразия» он не имеет отношения с 2013 года.

Самое успешное юрлицо из тех, от которых Алексей Фурсов избавился в последние месяцы, — ООО «Вертикаль» на проспекте Большевиков, 9, к. 1. По этому адресу располагается «Чабрец». Его выручка, по данным СПАРК, за 2019 год составила 94 млн рублей. До апреля 2020 года ресторан на 90 % принадлежал Фурсову, на 10 % — управляющему партнеру CHE Group Андрею Киму. Теперь 100-процентным владельцем компании стал Александр Саутиев. Он подтвердил «Фонтанке», что реорганизация в структуре собственников планировалась давно, просто сейчас «освободилось время, чтобы заняться отложенными делами».



Еще один крупный «Чабрец» находится на Аптекарской набережной. С апреля 2020 года зарегистрированное там ООО «Фортуна» с выручкой 90 млн рублей принадлежит Светлане Яремчук. Ранее она руководила тремя другими компаниями, связанными с «Чабрецами».

«Фортуну» возглавил Андрей Ким. «Мы масштабно развиваемся не так давно, года два, а так — мы на рынке уже лет восемь. Пришло время порядок навести, поставить все на свои места, — сказал ресторатор «Фонтанке». — Мы планировали и планируем открыть паназиатский ресторан. Когда началась пандемия, мы уже сделали работу на 70–80 % . Отмотать назад нельзя, инвестиции уже были вложены. У нас был еще один проект на Медиков, но вот от него мы, наверное, откажемся, потому что с инвестициями и колебаниями рынка непонятно».

«Мы боремся. Конечно, очень сложно нам сейчас», — подчеркнул сам Алексей Фурсов, выразив надежду, что рестораны в Петербурге начнут открываться для посетителей хотя бы с июля.

Другие крупнейшие ресторанные сети города также сообщают о непростой ситуации. «Держимся, из последних сил. Тяжело, конечно, как и всем, но никакие точки пока ликвидировать не собираемся», — сказал исполнительный директор «Токио-Сити» Антон Рейнбах. О происходящих у конкурента изменениях он узнал от корреспондента «Фонтанки».



Ранее «Фонтанка» писала, что петербургские рестораны за апрель — май 2020 года недосчитались 80 % выручки, полученной за тот же период прошлого года. Ожидается, что половину посетителей может вернуть открытие летних кафе, но правительство города пока не разрешало переходить к этому этапу. Хотя Смольный еще в середине мая призвал рестораны изучить все требования Роспотребнадзора для общепита и готовиться к их применению.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

