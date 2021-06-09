«Государство поступило не так, как обычно». Как обнуление НДС отразится на петербургских ресторанах

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







В Петербурге работает всего полсотни компаний, которые подпадают под названные президентом параметры. Но это дело времени. Усилия ФНС побудят переходить на общий режим налогообложения тех игроков, которые сейчас дробят бизнес, чтобы работать на «упрощенке», надеются в Смольном. «Бабушка надвое сказала», — ответили потенциальные участники эксперимента. А вот крупные игроки, которые не дождались льгот, могут уйти в тень или перейти на модель франчайзинга.

О том, что у ресторанной отрасли может смениться налоговый режим, объявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня. Сейчас компании, которые работают в упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий налоговый режим, если преодолевают планку по количеству персонала и объему выручки (более 200 млн рублей и 130 сотрудников. — Прим. ред.). Дополнительная фискальная нагрузка сдерживает рост бизнеса и «вынуждает идти на разного рода ухищрения, вроде искусственного добавления компаний», отметил президент.



Для сферы общепита с 2022 года стартует пилотный проект по плавному переходу с одного режима на другой. Компании будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год, при этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15 % даже в том случае, если численность персонала компании вырастет до 1 500 человек (сейчас этот порог — 250 человек), сказал Владимир Путин. В ходе эксперимента власти России оценят, какой такая мера даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компаний.

Позднее в кулуарах ПМЭФ вице-премьер Андрей Белоусов уточнил, что эксперимент может начаться уже осенью и в нем примут участие 500 компаний, которые уже отобраны ФНС. А министр финансов Антон Силуанов пояснил его суть. «Предприятия общественного питания, как правило, сетевые рестораны, работают в сером секторе. Заработные платы — 15 000 рублей официантам, поварам и так далее. Мы проведем эксперимент, отберем ряд компаний, которые попадают под эту категорию, и посмотрим, насколько они обелятся в смысле зарплаты. Мы готовы пойти на снижение ставки НДС, поскольку сегодня этот бизнес дробится и они работают как малые предприятия», — сказал он (цитата по ТАСС).



По оценке Федерации рестораторов и отельеров, более чем у 80 % российских предприятий общепита выручка не превышает 2 млрд рублей в год, а значит, все они потенциально смогут воспользоваться льготой.

Но есть одно «но». Подавляющее большинство участников рынка и так не платит НДС, поскольку работает на той самой упрощенке. Так, в Петербурге 6,1 тыс. предприятий общественного питания (без учета ИП). Выручку более 200 млн рублей, которая обязывает платить НДС, в 2019 году имели около 60 игроков. Но, к примеру, такие известные ресторанные группы, как Ginza, — это виртуальное объединение юрлиц, которые могут иметь разных собственников.

Выручку свыше 2 млрд рублей имеет всего десятка игроков. Среди них сети «Теремок», «Буше», McDonald’s, а также компания «Амрест» (франчайзи KFC, PizzaHut). Итого, по подсчету «Фонтанки», в сухом остатке около полусотни компаний, которые выиграют от обнуления НДС. Правда, среди них собственно ресторанов не так много. Большинство — комбинаты питания или кейтеринговые фирмы, а также предприятия, на первый взгляд не имеющие отношения к общепиту, с «мертвыми» сайтами. Но встречаются и компании, родственные игрокам из первой десятки.



Комитет финансов не располагает информацией, как в Петербурге будет происходить освобождение общепита от НДС и какое количество компаний оно затронет, отметили в ведомстве. В комитете по промышленной политике Петербурга «Фонтанке» сообщили, что обратились за разъяснениями в Минэкономразвития и получили ответ, что от идеи пилота с 500 компаниями федеральные власти уже отказались. «С Нового года все компании отрасли общественного питания, которые подпадут под параметры (меньше 1 500 сотрудников и оборот от 200 млн до 2 млрд) смогут воспользоваться льготами по обнулению НДС и снижению взносов с 30 % до 15 % », — пояснил «Фонтанке» замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Сколько компаний смогут воспользоваться льготным режимом, комитет пока не подсчитывал. Но в КППИТ не исключают, что ряды «обнуленных» пополнят те, кто сейчас использует упрощенку. «Кто-то захочет укрупниться и не надо будет прятаться. Налоговая прекрасно видит взаимосвязь по владельцам — это всегда риски для бенефициаров», — пояснил Александр Ситов.



Опрошенные «Фонтанкой» участники рынка по-разному оценили нововведение. Так, в объединении «Рестоград» (представляет интересы крупных сетей общественного питания, в том числе «Теремок», «Токио-city — Бахрома» и др.) рассказали, что те его участники, которые имеют оборот менее 2 млрд рублей, были приятно удивлены решением главы государства. «Мы и так понимали, что переход к обычному налоговому режиму — вопрос времени», — пояснил глава ассоциации Александр Ружинский. По его словам, переход с УСН на общий режим налогообложения с НДС 20 % делал бизнес большинства компаний убыточным. При нулевом НДС и уполовиненной ставке страховых взносов экономика тоже страдает, но не так критично. Но бизнес понял намек государства — пора начинать оптимизировать экономическую модель и перестраивать отношения с контрагентами, чтобы работать с НДС.

В то же время «Рестоград» считает несправедливым, что компании с оборотом боле 2 млрд рублей не получат преференций. Объединение намерено добиваться, чтобы для компаний с оборотом до 10 млрд ставка была снижена хотя бы до 10 % .



Это мнение разделяет бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Общественное питание вздохнет свободно, и мы увидим большое количество новых проектов», — сказал он в кулуарах ПМЭФ. Снижение страховых взносов до 15 % следует распространить также на средний и крупный бизнес. Высокая ставка заставляет платить зарплаты в конвертах, так что снижение налогов в конечном счет дает государству больше доходов, отметил он.

Совладелец «Теремка» Михаил Гончаров в социальной сети Facebook раскритиковал новые правила налогообложения. «Почему для оборота 1,99 млрд НДС равен 0 % и соцстрах 15 % , а для оборота 2,01 млрд НДС сразу 20 % и соцстрах 30 % . Меня пытаются уверить, что это победа и это круто. Я вижу в этом абсурд и по сути крест на развитии системного и крупного российского бизнеса. Более того, это прямое предложение крупному бизнесу или раздробиться, или уйти в тень», — написал он.

Одним из вариантов налоговой оптимизации для ресторанного бизнеса может быть переход на франчайзинговую модель с сохранением за собой только фабрик-кухонь, общего контроля и рекламы, считают участники рынка. Так работает, к примеру, «Додо Пицца».



А вот те, кто сейчас использует упрощенку, переходить на обнуленный НДС не торопятся.

«Как это будет всё работать, это еще бабушка надвое сказала», — заявил «Фонтанке» совладелец известной ресторанной сети, юрлица которой сейчас не платят НДС. Другой участник рынка рассказал, что пока не оценивал выгоду смены налогового режима для каждого из предприятий. Но «доначисления» НДС не опасается. «У нас разные собственники в разных юрлицах. Иногда есть одни и те же, но у них разные доли, так что взять и объединить в одну компанию практически невозможно», — считает он.

«По всем нормам мы просто бизнесы, которые работают на упрощенке, хотя и под одним брендом. Но у каждого юрлица разные инвесторы, разные собственники», — комментирует Эльдар Кабиров, совладелец пиццерии «22 сантиметра» и стейк-хауса Red. Steak & Wine. Считать такую модель уходом в тень нельзя, уверен предприниматель.

«Как будто какая-то уловка в этом кроется», — прокомментировал нововведение совладелец пабов «Финнеганс» и вьетнамских кафе Joly Woo Николай Белоусов. Он не исключил, что его предприятия могут объединиться и перейти на другую налоговую систему, если это окажется выгоднее. Сейчас каждый ресторан — это отдельное юрлицо на УСН.

Но даже те рестораторы, которые готовы преодолеть «раздробленность», опасаются, что обнуление не продлится долго. «Обнуленный НДС — это «ловушечка», чтобы заставить бизнес консолидироваться. Все перейдут [на общий налоговый режим], но НДС величина непостоянная, ничто не мешает через 2–3 года сказать «платите по полной», — говорит один из участников рынка. Но всё же такой вариант — манна небесная по сравнению с тем, как обычно ведет себя власть. «Государство поступило не так, как обычно поступает — «давайте мы вас нахлобучим, а вы побежите решать вопросы. Сейчас сказали «решайте вопросы, иначе потом мы вас нахлобучим», — заключил собеседник издания.

Галина Бояркова, Денис Лебедев,

«Фонтанка.ру»

