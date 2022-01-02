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Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев и сбежал

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Военнослужащий из Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по своим сослуживцам на пограничной заставе. В результате стрельбы погибли три человека. Об этом вечером 2 января сообщает Госпогранслужба республики.

«Второго января 2022 года около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы: старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

После расстрела сослуживцев сержант Эвезли скрылся с места происшествия, бросив оружие. Его поиски продолжаются, уточнили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее «Фонтанка» писала, что российский срочник Рамиль Шамсутдинов за расстрел восьмерых сослуживцев в Забайкалье получил 24 с половиной года колонии.

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Комментарии (4)

немасвак
ну представитель "самой мирной религии", что тут...Британской разведкой скормлен, из АКм, наверно, скреп у них там нет никаких...и вообще бездуховщина...
267026136
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лека.рствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Денеб
Такое часто происходит при диктатурах и милитаристских режимах....
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