Азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев и сбежал

Военнослужащий из Азербайджана по неизвестной причине открыл огонь по своим сослуживцам на пограничной заставе. В результате стрельбы погибли три человека. Об этом вечером 2 января сообщает Госпогранслужба республики.



«Второго января 2022 года около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии «Губадлы» Государственной пограничной службы военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине открыл огонь из своего служебного оружия и убил военнослужащих пограничной заставы: старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

