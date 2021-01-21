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Срочник Шамсутдинов за расстрел восьмерых сослуживцев получил больше 24 лет колонии

Суд в Чите приговорил к 24 с половиной годам колонии солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. В Забайкалье он убил восьмерых.

Срок Шамсутдинов, цитирует решение суда ТАСС, будет отбывать в колонии строгого режима. Сторона обвинения просила на полгода больше. Ему грозило пожизненное, но присяжные признали его заслуживающим снисхождения. Итоговый приговор — 24 года и шесть месяцев.

Шамсутдинов открыл огонь в воинской части в Забайкальском крае в октябре 2019 года. Погибли восемь человек. Сам срочник обьяснил свое поведение дедовщиной. Часть после инцидента была расформирована.

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Комментарии (9)

Павел Михайлов
В дедовщине виноваты командиры. Почему они не наказаны?
Mr_Pu
А как надо было поступить с расчетливым и хладнокровным убийцей?
Bobr Dobr
Давайте, давайте сейчас Брейвика оправдаем.
В армию призываются не дети.
Помимо своих обидчиков он убил непричастных.
Пусть будет рад , что ему дали слабую надежду.
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