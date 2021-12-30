«Все друзья из России будут переживать из-за этого решения», — Pet Shop Boys поддержали «Мемориал» *

Британские музыканты из группы Pet Shop Boys 29 декабря опубликовали в соцсетях коллектива сообщение в поддержку правозащитного центра «Мемориал»* (признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда 29.12.2021). На картинку они поставили изображение логотипа центра и подписали: «All friends of Russia will be disturbed by this decision» («Все друзья из России будут переживать из-за этого решения»).
Как сообщала ранее «Фонтанка», решением Верховного суда 28 декабря правозащитная организация Международный «Мемориал»**, признанная ранее НКО-иноагентом, была ликвидирована. Основанием для иска стало нарушение закона об иностранных агентах. А 29 декабря суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал».
Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО — иностранных агентов — в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» подчеркнули, что не нарушали закон.
*Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 29.12.2021.
**Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов, ликвидирован решением суда 28.12.2021.