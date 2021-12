«Все друзья из России будут переживать из-за этого решения», — Pet Shop Boys поддержали «Мемориал» *

Британские музыканты из группы Pet Shop Boys 29 декабря опубликовали в соцсетях коллектива сообщение в поддержку правозащитного центра «Мемориал»* (признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда 29.12.2021). На картинку они поставили изображение логотипа центра и подписали: «All friends of Russia will be disturbed by this decision» («Все друзья из России будут переживать из-за этого решения»).



Как сообщала ранее «Фонтанка», решением Верховного суда 28 декабря правозащитная организация Международный «Мемориал»**, признанная ранее НКО-иноагентом, была ликвидирована. Основанием для иска стало нарушение закона об иностранных агентах. А 29 декабря суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал».