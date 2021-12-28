Как ликвидировали «Мемориал»*

Фото: AP Photo/Pavel Golovkin/ТАСС Поделиться Поделиться







Решением Верховного суда 28 декабря правозащитная организация Международный «Мемориал», ранее признанная иностранным агентом, была ликвидирована. Основание иска — нарушение закона об иностранных агентах. О сути нарушений в прениях практически речи не шло.

В исковом заявлении Генеральная прокуратура ссылалась на решения судов, которые указывали на отсутствие маркировки материалов «Мемориала» как информации, распространенной иностранным агентом. Надзор также кивал на конституционные нарушения. Организация финансируется в том числе из-за рубежа, но при этом вмешивается в политическую жизнь России. В прениях «Мемориалу» предъявили искажение исторической памяти.



«Мемориал создаёт лживый образ СССР как террористического государства и очерняет память о Великой Отечественной войне. С 1991 года только Генеральная прокуратура реабилитировала 500 000 человек, а МВД — 3 миллиона. За последние два года Международный «Мемориал» ни разу не обратился к нам за реабилитацией», — цитируют в СМИ слова истцов.

Прокуратура также сделала вывод, что «Мемориал» не хочет упоминать, кем оплачена деятельность по очернению истории России, и пытается реабилитировать нацистских преступников: «Это потому, что кто-то за это платит».

В этом заявлении есть отсылка к словам президента. На встрече с членами Совета по правам человека он поделился информацией, которую сам же запрашивал на фоне судебного процесса. Путину доложили, что организация «защищает объединения, включённые в террористический и экстремистский список». В пример был приведен Израиль, который нашел в списках жертв репрессий «Мемориала» тех, кто расстреливал евреев. Закон организация, рассказал совету Путин, нарушает демонстративно.



Незадолго до решения о ликвидации стало известно, что в реабилитации пособников нацистов «Мемориал» обвинила организация «Ветераны России». В списке было 19 фамилий. Правозащитники отреагировали проверкой и временно исключили спорные данные из своих перечней. Во время судебного заседания был приведен пример — одного из тех, кого «Ветераны России» сочли пособником нацистов, несколько лет назад реабилитировали российские госорганы.

По сути спора: «Мемориал» внесен в реестр некоммерческих организаций-иноагентов. В законе, утверждают правозащитники, вообще не прописаны требования к маркировке, а правоприменительная практика все время меняется.

«Недоумение вызывают вопросы о необходимости маркирования: а почему старейшая правозащитная организация с огромным опытом не знает о нормах закона?» — вопрошал прокурор.

Адвокаты «Мемориала» ссылались на свой же устав, к слову, упомянутый и в прокурорском иске. Организация международная, у нее есть представительства в других странах, а значит, она, по российским законам, вообще не может быть признана иностранным агентом. Книги, соцсети и сайт «Мемориала» с момента включения в реестр промаркированы соответствующим образом. В ООН и других организациях считают иноагентское законодательство в России не соответствующим обязательствам страны в области прав человека.



«Когда я сталкиваюсь с такого рода исками, я оказываюсь во власти гадкого чувства. Ну, они же знают, что обращаются в суд с незаконными требованиями, и понимают, что ты это понимаешь. <...> В иске написано, что деятельность «Мемориала« направлена на защиту других лиц. Какие лица, интересно, вставали перед глазами прокуроров, когда они подписывали это заявление? Очевидно, не те лица, которые приходят на Лубянскую площадь зачитывать имена. <...> Когда открылись двери ГУЛАГа, страна поделилась на две половины — тех, кого сажали, и тех, кто сажал. Тех, кого сажали, намного меньше сейчас. Вторая часть многочисленнее. В этом зале эти две половины смотрят друг на друга», — высказался адвокат Генри Резник.

«В прениях мы услышали, что организация изо всех сил пытается выполнять требования закона, хотя с ними не согласна. Логика потрясающая!» — добавила реплику прокурор.

Судья выступила кратко: требования удовлетворить, организацию ликвидировать.

В защиту «Мемориала» выступает множество общественных деятелей, депутатов, артистов и правозащитников. Если обобщать их отношение в процессу, то можно использовать слово «позор».



Завтра, 29 декабря, пройдет заседание по иску Мосгорпрокуратуры о ликвидации и «Правозащитного мемориала»**, также признанного иностранным агентом.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

*Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

**Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

