Путин заявил, что «Мемориал»* защищает террористические и экстремистские организации

На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по судебному процессу о ликвидации международной общественной организации «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра**(включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости.
По словам главы государства, организация защищает объединения, включённые в террористический и экстремистский список.
«"Мемориал"* неоднократно совершал нарушения и делал это демонстративно», — сказал президент.
Путин добавил, что Израиль нашел в списке тех, кого организация причисляет к жертвам политических репрессий, лиц, расстреливавших евреев. По его словам, «Мемориал»* не должен допускать в своей деятельности ошибок.
*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года.
**Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в июле 2014 года.