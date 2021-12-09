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Путин заявил, что «Мемориал»* защищает террористические и экстремистские организации

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На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по судебному процессу о ликвидации международной общественной организации «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра**(включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости.

По словам главы государства, организация защищает объединения, включённые в террористический и экстремистский список.

«"Мемориал"* неоднократно совершал нарушения и делал это демонстративно», — сказал президент.

Путин добавил, что Израиль нашел в списке тех, кого организация причисляет к жертвам политических репрессий, лиц, расстреливавших евреев. По его словам, «Мемориал»* не должен допускать в своей деятельности ошибок.

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в октябре 2016 года.

**Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента в июле 2014 года.

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Комментарии (15)

Guest1234
Всем известно, что в 37м году тоже не кого попало сажали и расстреливали, а только врагов народа, да японских и всяких других шпионов.
Интересно, и чего это данной организации не попеняли на то, что они защищают этих врагов из 37го года, а только о современных врагах запрещают говорить?
Денеб
Ленинградская школа КГБ 70-х годов..... Наследники сталинских палачей и вертухаев......
ДуремарСПб.
Мы не грош не верим Вам,Владимир Владимирович,а хотим чтобы здоровье не оставило Вас до трибунала.
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