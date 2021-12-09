Путин заявил, что «Мемориал»* защищает террористические и экстремистские организации

На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин заявил, что запросил дополнительные сведения по судебному процессу о ликвидации международной общественной организации «Мемориал»* и одноименного правозащитного центра**(включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента). Об этом 9 декабря сообщило РИА Новости.

По словам главы государства, организация защищает объединения, включённые в террористический и экстремистский список.

«"Мемориал"* неоднократно совершал нарушения и делал это демонстративно», — сказал президент.