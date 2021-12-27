«Ветераны России» просят привлечь «Мемориал»* к ответственности, обвинив его в реабилитации пособников нацистов

Общественное движение «Ветераны России» выступило с обращением на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного «Мемориала»* (организация, признанная Минюстом РФ НКО-иноагентом) за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

В сообщении отмечается, что «международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» («Международный мемориал»), «спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан». Речь, в частности, идет о включении в сформированный «Мемориалом» список жертв политических репрессий троих граждан, которые якобы участвовали в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии, и еще нескольких — на оккупированной в годы войны территории РСФСР и Украины.



Напомним, что Генеральная прокуратура РФ требует ликвидировать «Мемориал», направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** (также признан в РФ НКО-иноагентом) и международному центрам. Ведомство убеждено, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

