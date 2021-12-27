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«Ветераны России» просят привлечь «Мемориал»* к ответственности, обвинив его в реабилитации пособников нацистов

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Общественное движение «Ветераны России» выступило с обращением на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников международного «Мемориала»* (организация, признанная Минюстом РФ НКО-иноагентом) за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путем увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР».

Обращение опубликовано 27 декабря на сайте «Ветеранов России».

В сообщении отмечается, что «международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» («Международный мемориал»), «спекулируя на теме политических репрессий 30-х годов ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует настоящих нацистских преступников, на чьих руках кровь советских мирных граждан». Речь, в частности, идет о включении в сформированный «Мемориалом» список жертв политических репрессий троих граждан, которые якобы участвовали в массовом истреблении мирного населения в годы Великой Отечественной войны на территории Латвии, и еще нескольких — на оккупированной в годы войны территории РСФСР и Украины.

Напомним, что Генеральная прокуратура РФ требует ликвидировать «Мемориал», направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** (также признан в РФ НКО-иноагентом) и международному центрам. Ведомство убеждено, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

«Фонтанка» также писала о заявлении президента РФ Владимира Путина, что «Мемориал» защищает террористические и экстремистские организации.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведет деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целью и задачей организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в июле 2016 года.

**Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в октябре 2014 года.

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Комментарии (10)

***_555
Этого стукачка пора наградить орденком "За заслужки перед Отечеством".
efela
Венерович пытается немного деньжонок срубить к новому году.
SWd
Лига Безопасного интернета, Ветераны России - как послушаешь лидеров этих организаций, страшно становится. Либо людей совершенно не в своем уме, либо просто в режиме королевских шутов распространяют повесточку.
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