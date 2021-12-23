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Прокурор заявил, что материалы «Мемориала»* могут привести к «депрессивному состоянию»

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Материалы правозащитного центра «Мемориал»* (признан в РФ НКО-иноагентом) могут вызывать у граждан «депрессивное состояние». Об этом 23 декабря заявил представитель прокуратуры Москвы, выступая в Мосгорсуде на заседании по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал», передает РБК.

«Психическое здоровье граждан может пострадать. Эти материалы могут вызвать в том числе депрессивное состояние у граждан», — ответил он на вопрос адвоката о «деструктивных» последствиях распространения материалов «Мемориала» без иноагентской маркировки.

Также прокурор заявил, что материалы центра могут оказать негативное влияние на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних», поскольку они не могут критически осмыслить этот контент.

Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному и международному** (признан в РФ НКО-иноагентом) центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в июле 2014 года.

**Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в октябре 2016 года.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Каждый раз, когда приходится общаться с судьями, прокурорами, сотрудниками СК, возникает чёткое понимание, что у любого человека, не имеющего железных нервов и спец.подготовки, от общения с этими существами возникнет не просто депрессивное состояние, а отчаяние и, возможно, суицидальные мысли.
Malyshev73
А если секретку ,которую в 2014 продлили на 30 лет по НКВД-ФСБ опубликовать,то гражданскими исками к наследникам и уголовным международным преследованием дело не закончится
Карабас Барабас
Боже мой... и это прокурор... Мрак.
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