Прокурор заявил, что материалы «Мемориала»* могут привести к «депрессивному состоянию»

«Психическое здоровье граждан может пострадать. Эти материалы могут вызвать в том числе депрессивное состояние у граждан», — ответил он на вопрос адвоката о «деструктивных» последствиях распространения материалов «Мемориала» без иноагентской маркировки.

Материалы правозащитного центра «Мемориал»* (признан в РФ НКО-иноагентом) могут вызывать у граждан «депрессивное состояние». Об этом 23 декабря заявил представитель прокуратуры Москвы, выступая в Мосгорсуде на заседании по иску о ликвидации ПЦ «Мемориал», передает РБК .

Также прокурор заявил, что материалы центра могут оказать негативное влияние на «духовное и нравственное развитие несовершеннолетних», поскольку они не могут критически осмыслить этот контент.



Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному и международному** (признан в РФ НКО-иноагентом) центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.



*Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в июле 2014 года.



**Организация внесена Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, в октябре 2016 года.

