В ООН призвали Россию отменить или пересмотреть закон об иноагентах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало российские власти отменить или изменить закон об иноагентах. Об этом заявила 19 ноября официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.



«Мы призываем российские власти отменить закон об иностранных агентах или внести в него существенные поправки, чтобы он соответствовал обязательствам страны в области прав человека», — сказала она (цитата по ТАСС).



По словам Троссел, с 2012 года этот закон неоднократно «использовался против гражданского общества и средств массовой информации, журналистов, отдельных правозащитников и блогеров», в результате чего «многие организации» подвергались крупным штрафам за «малейшие нормативно-правовые нарушения».

