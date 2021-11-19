В ООН призвали Россию отменить или пересмотреть закон об иноагентах

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало российские власти отменить или изменить закон об иноагентах. Об этом заявила 19 ноября официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.
«Мы призываем российские власти отменить закон об иностранных агентах или внести в него существенные поправки, чтобы он соответствовал обязательствам страны в области прав человека», — сказала она (цитата по ТАСС).
По словам Троссел, с 2012 года этот закон неоднократно «использовался против гражданского общества и средств массовой информации, журналистов, отдельных правозащитников и блогеров», в результате чего «многие организации» подвергались крупным штрафам за «малейшие нормативно-правовые нарушения».
Также она отметила, что в УВКПЧ обеспокоены тем, что в России проводятся «юридические действия, направленные на закрытие «Мемориала»* (организация признана в РФ иностранным агентом), являющегося одной из наиболее уважаемых групп в сфере прав человека».
Ранее нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру не уничтожать международное общество «Мемориал»** (организация признана в РФ иностранным агентом). Также из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал» писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии.
Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному и международному центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.
*Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.
**Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.