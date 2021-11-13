Писатель Петрушевская отказалась от госпремии из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал»*

Петрушевская высказалась 13 ноября в Facebook. Она связала отказ от звания именно с тем, что значок, коробку и букет ей вручал Путин. Писатель отметила, что он не знал, за что именно она получила награду, и не читал ее пьесу «Московский хор», в которой рассказывается о жизни столичной семьи во времена хрущевской оттепели.

Петрушевская считает, что память — «страшная для нынешних руководителей вещь». «У меня сейчас отбирают «Мемориал», память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей», — написала литератор.



В разговоре с РБК она добавила, что вешать значок на забор не собирается, а опыта официального отречения от госпремии в истории страны ещё не было. «Я первая и единственная», — уверена Петрушевская.



Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** и международному центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.



«Фонтанка» выяснила, что даже если суд встанет на сторону прокуратуры, то архиву центра, скорее всего, ничего не грозит.

