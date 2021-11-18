Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру не уничтожать общество «Мемориал»*

«На 25 ноября назначено рассмотрение в суде обращения Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества «Мемориал». Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», — цитирует 18 ноября обращение «Интерфакс».

Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отказаться от уничтожения международного общества «Мемориал»* (организация признана в РФ иностранным агентом).

Муратов и Горбачев считают, что требование ликвидировать «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, а его сохранение отвечает интересам общества и государства. Они просят Генпрокуратуру отозвать иск и «урегулировать претензии во внесудебном порядке», а Верховный суд — отложить его рассмотрение, чтобы «дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему».



Ранее из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал» писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Она связала отказ от звания с тем, что значок, коробку и букет ей вручал лично президент РФ Владимир Путин.



Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** и международному центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.