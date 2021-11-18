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Нобелевские лауреаты Горбачев и Муратов призвали Генпрокуратуру не уничтожать общество «Мемориал»*

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Лауреаты Нобелевской премии мира экс-президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов призвали Генпрокуратуру РФ отказаться от уничтожения международного общества «Мемориал»* (организация признана в РФ иностранным агентом).

«На 25 ноября назначено рассмотрение в суде обращения Генпрокуратуры РФ о ликвидации общества «Мемориал». Многолетняя деятельность «Мемориала» всегда была направлена на восстановление исторической справедливости, сохранение памяти о сотнях тысяч погибших и пострадавших в годы репрессий, недопущение подобного сейчас и в будущем», — цитирует 18 ноября обращение «Интерфакс».

Муратов и Горбачев считают, что требование ликвидировать «Мемориал» вызвало в стране тревогу и беспокойство, а его сохранение отвечает интересам общества и государства. Они просят Генпрокуратуру отозвать иск и «урегулировать претензии во внесудебном порядке», а Верховный суд — отложить его рассмотрение, чтобы «дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему».

Ранее из-за прокурорского намерения ликвидировать «Мемориал» писательница Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии. Она связала отказ от звания с тем, что значок, коробку и букет ей вручал лично президент РФ Владимир Путин.

Ликвидировать «Мемориал» требует Генеральная прокуратура, направив иски в два суда — отдельно по правозащитному** и международному центрам. Надзор убеждён, что организация посягнула на Конституцию, не маркируя все свои материалы иноагентской плашкой.

Международный «Мемориал» был создан в 1992 году в Москве. Организации предшествовала московская общественная группа «Мемориал», возникшая в 1987 году и давшая начало целому ряду региональных организаций и групп. В 1989 году все они объединились во Всесоюзное историко-просветительское общество «Мемориал» (зарегистрировано в 1990 году). Одним из организаторов и первым почетным председателем общества «Мемориал» был академик Андрей Сахаров.

Организация ведёт деятельность на территории РФ, Казахстана, Латвии, Украины и иных государств, где действуют члены международного «Мемориала». Целями и задачами организации в том числе является «содействие в построении развитого гражданского общества и демократического правового государства, исключающего возможность возврата к тоталитаризму».

* Организация Международный «Мемориал» включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

**Правозащитный центр «Мемориал» включен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов.

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Комментарии (11)

Dazdraperma
Уничтоживший великую Державу Горбачев призывает не уничтожать Мемориал. Это прелестно, прелестно.
Igor_VS
Достойные люди выступили за достойный Мемориал. Привествую.
asgard
Ой, меченый выполз
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