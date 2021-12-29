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Суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*

Московский городской суд по требованию городской прокуратуры ликвидировал признанный НКО-иноагентом правозащитный центр «Мемориал»*

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Об этом 29 декабря сообщает ТАСС. В суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.

«Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал» удовлетворить в полном объеме», — объявил судья.

По данным прокуратуры, «Мемориал»* и его руководителей неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В «Мемориале» подчёркивают, что все штрафы были оплачены.

Адвокаты намерены подать жалобу на решение Мосгорсуда, заявила Мария Эйсмонт, представляющая интересы «Мемориала».

Как передаёт РИА Новости, в суде правозащитный «Мемориал»* заявил, что его работа полезна для государства. Один из юристов организации Григорий Вайпер сравнил иск о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о «политическом характере дела». Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы «Мемориала»*, посвятил свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь.

28 декабря решением Верховного суда правозащитная организация «Международный «Мемориал»*, ранее признанная иностранным агентом, была ликвидирована. Основание иска — нарушение закона об иностранных агентах.

*Организация признана в России иностранным агентом

Верховный суд принял решение о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом) за нарушение закона об иноагентах. Одновременно московская прокуратура направила аналогичный иск по отношению к российскому правозащитному центру «Мемориал». Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО — иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация неоднократно штрафовалась судами в РФ за нарушение закона об иноагентах. В «Мемориале» подчеркнули, что не нарушали закон.

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Комментарии (12)

AlBerkut
Ну уже фактически в открытую, МГС ждал решения вышестоящего, чтобы на следующей день принять аналогичное. Независимость суда и судей в принятии решения, ага...
dragvs
Мерзость и цинизм решения удивляет.
Antuan Rokanten
У меня только одно слово к тем, кто ликвидировал Мемориал - позор! Юридически Мемориал можно ликвидировать, но из памяти людской его убрать нельзя.
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