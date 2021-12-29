Суд в Москве ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»*

Об этом 29 декабря сообщает ТАСС. В суде присутствовали дипломаты из Испании, Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Дании, США и Германии.
«Суд постановил исковые требования прокуратуры о ликвидации межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр «Мемориал» удовлетворить в полном объеме», — объявил судья.
По данным прокуратуры, «Мемориал»* и его руководителей неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента на своих сайтах и в соцсетях. В «Мемориале» подчёркивают, что все штрафы были оплачены.
Адвокаты намерены подать жалобу на решение Мосгорсуда, заявила Мария Эйсмонт, представляющая интересы «Мемориала».
Как передаёт РИА Новости, в суде правозащитный «Мемориал»* заявил, что его работа полезна для государства. Один из юристов организации Григорий Вайпер сравнил иск о ликвидации с процессами над советскими диссидентами и высказал мнение о «политическом характере дела». Адвокат Михаил Бирюков, представляющий интересы «Мемориала»*, посвятил свое выступление результатам работы правозащитного центра: в частности, тысячам людям, которые получили бесплатную юридическую помощь.
28 декабря решением Верховного суда правозащитная организация «Международный «Мемориал»*, ранее признанная иностранным агентом, была ликвидирована. Основание иска — нарушение закона об иностранных агентах.
*Организация признана в России иностранным агентом