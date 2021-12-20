Доходный дом Кавоса на углу Каменноостровского и Большой Монетной признали памятником архитектуры

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга признал объектом культурного наследия регионального значения исторический доходный дом Е. Ц. Кавоса, расположенный по адресу: Большая Монетная ул., д. 10, лит. А. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте КГИОП в понедельник, 20 декабря.

В 1896 году на данной территории по проекту зодчего, профессора-руководителя мастерской Императорской академии художеств Леонтия Николаевича Бенуа был построен особняк для надворного советника и директора горнозаводского общества, инженера Евгения Цезаревича Кавоса, сына академика архитектуры Императорской академии художеств Цезаря Кавоса и внука известных столичных зодчих Кавосов.

Специалисты отмечают, что особняк являлся одной из первых и наиболее весомых построек при становлении модерна. Дом Е. Ц. Кавоса выделялся на фоне поздней петербургской эклектики чёткостью и укрупнённостью форм, сдержанностью и утонченностью, тщательной проработкой деталей.



В конце XIX — начале XX века в особняке бывали И. Е. Репин, А. И. Куинджи, П. П. Чистяков, А. Ф. Кони, И. И. Толстой, которые неоднократно посещали акварельные вечера Е. С. Зарудной-Кавос, жены Е. Ц. Кавоса. В начале XIX века в доме проживали историк Иван Михайлович Гревс, географ Эмилий Францевич Лесгафт и ученый-энергетик Генрих Осипович Графтио.



В 1907–1912 гг. здание особняка претерпело кардинальную трансформацию. Он превратился в доходный дом, выполненный по проекту архитектора, ученика и помощника Л. Н. Бенуа — Василия Андросова. Эта перемена функции наглядно отражала период урбанизации столицы. К зданию сделали надстройку и расширили его как по Каменноостровскому проспекту и по Большой Монетной улице, также и его дворовую часть. Осенью 1907 года здание стало одним из пяти призёров в «конкурсе на красоту домов», организованном при городской управе.

