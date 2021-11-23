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На Розенштейна рядом с «Красным треугольником» горит доходный дом Лялевича на площади 1500 кв метров

Доходный дом Лялевича горит по повышенному номеру на улице Розенштейна

Доходный дом Лялевича загорелся ночью. Для старинного, но давно заброшенного здания, это может стать точкой в почти вековой истории.

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Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, первые сообщения о возгорании поступили в дежурную службу в 3.58. В шестиэтажном здании по адресу улица Розенштейна, 39, корпус 2 размером 60 на 100 метров горят помещения с 3 по 5 этаж. Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров. Пожару был присвоен второй повышенный номер сложности. На данный момент произошло частичное обрушение между 3 и 4 этажами на площади 100 квадратных метров.

Пожарные проводят проверку части здания на предмет, нет ли там людей.

читатель "Фонтанки"

Доходный дом Лялевича стоит пустым не меньше 10 лет. За это время он неоднократно горел. Последний раз в марте этого года. А местные жители не один год пытаются бороться с бездомными, которые облюбовали заброшку.

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На месте работают 20 пожарных расчетов и 82 человека личного состава.

Дом 39 на улице Розенштейна стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел, последний раз в марте этого года. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.

В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений губернатор Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых.

За год до этого на тот момент глава Жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.

Здание на улице Розенштейна, 39, был построено в 1904 году. Это первый доходный дом, который был спроектирован архитектором М.С. Лялевичем.

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