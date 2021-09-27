Суд удовлетворил иск прокуратуры Петроградского района о незаконности появления пристройки к дому 19/8 по улице Кропоткина.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 27 сентября, иск в суд был подан после проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Сам доходный дом Френкеля, 1913–1914 годов постройки, является выявленным объектом культурного наследия.



Первый этаж жилого дома находится в собственности у организации, которая расположила в нем кафе. При этом владелец возвел незаконную пристройку со стороны западного фасада с облицовкой декоративным кирпичом. Проверка прокуратуры выявила, что работы были произведены без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.