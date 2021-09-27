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Прокуратура Петербурга добилась через суд, чтобы первому этажу доходного дома Френкеля вернули первоначальный облик

Уродливую пристройку уберут от доходного дома Френкеля на улице Кропоткина

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Суд удовлетворил иск прокуратуры Петроградского района о незаконности появления пристройки к дому 19/8 по улице Кропоткина.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства 27 сентября, иск в суд был подан после проверки соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Сам доходный дом Френкеля, 1913–1914 годов постройки, является выявленным объектом культурного наследия.

Первый этаж жилого дома находится в собственности у организации, которая расположила в нем кафе. При этом владелец возвел незаконную пристройку со стороны западного фасада с облицовкой декоративным кирпичом. Проверка прокуратуры выявила, что работы были произведены без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

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Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Ведомство обязалось проверить исполнение решения суда после того, как оно вступит в законную силу.

Как писала «Фонтанка», сам иск был подан в январе этого года. До этого времени на первом этаже доходного дома было заведение «Харчевня XVI век», однако уже в начале 2021 года оно было закрыто. По словам местных жителей, сейчас в пристройке находится кафе «Шаверма».

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Комментарии (1)

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