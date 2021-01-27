Прокуратура Петроградского района подала в суд на владельца «Харчевни XVI век» в доходном доме Френкеля на Кропоткина, № 19/8 . Как сообщает ведомство 27 января, для своего заведения он незаконно возвел пристройку.



Судя по фотографиям с портала Citywalls, облицованная декоративным кирпичом пристройка появилась со стороны западного фасада дома-памятника еще до 2008 года. Проверка показала, что на перепланировку помещения с увеличением его площади не было разрешительных документов. Кроме того, работы не согласовывал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. В суде прокуратура потребовала привести помещение в первоначальное состояние.