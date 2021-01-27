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Владелец харчевни в Петроградском районе ответит в суде за незаконную пристройку к дому-памятнику

Прокуратура Петроградского района подала в суд на владельца «Харчевни XVI век» в доходном доме Френкеля на Кропоткина, № 19/8. Как сообщает ведомство 27 января, для своего заведения он незаконно возвел пристройку.

Судя по фотографиям с портала Citywalls, облицованная декоративным кирпичом пристройка появилась со стороны западного фасада дома-памятника еще до 2008 года. Проверка показала, что на перепланировку помещения с увеличением его площади не было разрешительных документов. Кроме того, работы не согласовывал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников. В суде прокуратура потребовала привести помещение в первоначальное состояние.

Фото: Mary/Доходный дом С. Ф. Френкеля на Citywalls.ru

До недавнего времени пристройку занимала «Харчевня XVI век», однако сейчас она закрыта. «Фонтанка» попыталась связаться с ее хозяином Анатолием Ивачевым, но общедоступный контактный телефон индивидуального предпринимателя оказался недоступен.

Доходный дом купца С. Ф. Френкеля был построен в 1911–1912 годах в стиле модерн архитектором Василием Шаубом. В 2001 году КГИОП включил здание в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Фото: Mary/Доходный дом С. Ф. Френкеля на Citywalls.ru

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Комментарии (9)

261837251
20 лет стояла эта пристройка и тут власти такие опомнились.
killbeachtrash
Этой пристройке лет 15 не меньше. Никто оказывается ничего не замечал ? Она вообще никому не мешает.
Василий Марущак
Судя по внешнему виду это памятник кочегарам, но за это точно никто в суде не ответит.
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