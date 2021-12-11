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Пожар в доходном доме на Суворовском потушили

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В Центральном районе Петербурга потушили пожар. Квартира в доходном доме на Суворовском проспекте, 43–45, горела больше часа.

Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 8:31, ему был присвоен дополнительный №1-бис. В 9:40 открытое горение ликвидировали силами 30 спасателей.

По предварительным данным, никто не пострадал. Жильцы эвакуировались до приезда пожарных. В администрации района решают вопрос их временного размещения. Также для них организовали горячее питание в здании загса и в соседнем ресторане.

Напомним, доходный дом на Суворовском проспекте, 43–45, был построен в 1903 году.

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