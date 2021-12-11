Пожар в доходном доме на Суворовском потушили

В Центральном районе Петербурга потушили пожар. Квартира в доходном доме на Суворовском проспекте, 43–45, горела больше часа.
Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 8:31, ему был присвоен дополнительный №1-бис. В 9:40 открытое горение ликвидировали силами 30 спасателей.
По предварительным данным, никто не пострадал. Жильцы эвакуировались до приезда пожарных. В администрации района решают вопрос их временного размещения. Также для них организовали горячее питание в здании загса и в соседнем ресторане.
Напомним, доходный дом на Суворовском проспекте, 43–45, был построен в 1903 году.