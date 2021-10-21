У доходного дома Путилова на Васильевском прорвало трубу. Жильцов восьми десятков домов по возвращении с работы ждут остывшие батареи

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 21 октября, аварийный участок нашли в ходе планового объезда.
«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода», — уточняют в «Теплосети».
По данным «Фонтанки», в зону с пониженными параметрами работы попадают 76 домов.
В «Теплосети» уверяют, что окончание ремонтных работ намечено на 23:00.
«Фонтанка» писала, что аварийные бригады компании работают на Пражской улице, где в 4 утра забил гейзер, и на проспекте Народного Ополчения, где дефект обнаружили в 7 утра.