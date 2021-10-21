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У доходного дома Путилова на Васильевском прорвало трубу. Жильцов восьми десятков домов по возвращении с работы ждут остывшие батареи

На 2-й линии Васильевского острова авария на трубе с горячей водой

Аварийные бригады «Теплосети» работают на 2-й линии Васильевского острова, где около 10 утра выявили дефект на трубопроводе.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании 21 октября, аварийный участок нашли в ходе планового объезда.

«Для предотвращения более серьезного технологического нарушения принято решение о замене ненадежного участка трубопровода. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя из обратного трубопровода», — уточняют в «Теплосети».

По данным «Фонтанки», в зону с пониженными параметрами работы попадают 76 домов.

В «Теплосети» уверяют, что окончание ремонтных работ намечено на 23:00.

«Фонтанка» писала, что аварийные бригады компании работают на Пражской улице, где в 4 утра забил гейзер, и на проспекте Народного Ополчения, где дефект обнаружили в 7 утра.

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Комментарии (1)

ЧижПыж
2-я линия Васильевского острова, дом 39/16, литера А (пересечение со Средним проспектом В.О.)
Когда он стал доходным домом Путилова?
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